Su Disney+ arriva il live action di Robin Hood

Robin Hood: presto il live action su Disney+

Disney+: prezzi e abbonamenti

Dopo il successo della versione live-action de Il Re Leone, la fabbrica dei sogniha deciso di dare il via al remake del musical cartoon. La regia del film è stata affidata a Carlos Lopez Estrada ed è quasi scontato che anche questo remake debutterà sulla piattaformaEcco tutto quello che si sa sul ventunesimo classico Disney e la futura versione in live action.Come riportato da, il famoso film d'animazione della Disney del 1973,, sarà riproposto con una nuova versione in live-action sul nuovo servizio di streaming del marchio,, che in passato si era occupato di Dumbo e di Tron Legacy, produrrà il progetto e la regia è stata affidata a. Lo sceneggiatore che ha scritto il copione è, invece,, già conosciuto con l’ultimo live-action di Lilli e il vagabondo. La nuova versione manterrà il tema animale del film, ma sarà prodotta con un mix di live action e computer grafica, come il remake di Dumbo e Il libro della giungla. Il progetto è in fase di sviluppo perché gli accordi sono stati presi prima della pandemia. Nel lungometraggio Disney Robin Hood è una volpe dotata di grande agilità e scaltrezza ma è anche molto generosa: ogni sua azione, che mette in pericolo la sua stessa vita, è fatta per portare lanell'oppresso popolo di Nottingham. Il lungometraggio è doppiato danella versione originale e dain quella italiana.Il prezzo del servizio, attivo già dal 23 marzo, è 6,99 euro al mese o 69,99 all’anno senza pubblicità o ulteriore addebito. La piattaforma dà la possibilità di guardarein streaming su quattro dispositivi differenti in contemporanea (anche su console per gaming, lettori multimediali e smart TV) con la possibilità di scaricare e guardare offline qualsiasi titolo sempre con una sbalorditiva risoluzione 4K. Il catalogo proposto è vasto e comprende sia vecchie glorie che nuovi amici: i classici, i film, i film e le seriee l’universo di