Netflix Fate The Winx Saga, le curiosità su protagonisti e serie

Young Adult Drama: maggiore realismo per un pubblico più adulto

Da 6 a 5 fate: l’assenza di Tecna e le differenze delle altre fate rispetto ai loro alter ego animati

La mancanza di etnie e l’accusa di “whitewashing”

Conosciamo le attrici: tutte le curiosità sulla vita reale delle protagoniste

ha debuttato sulla piattaforma venerdì 22 gennaio riscuotendo grande successo. Tratta dal famosoracconta le avventure di un gruppo di fate ad, dando vita adNata dalla creatività di, regista e produttore televisivo e cinematografico italiano, questa trasposizione del celebre cartone ha però subitoproprio per raggiungereGuarda anche:Il genere a cui appartiene la nuova serie di Netflix è quello che si definisceche, come suggerisce la denominazione stessa, vuole rivolgersi ai ragazzi ma anche agli adulti interessati a seguire le storie diin cui si intrecciama anchelegato alleelementi che contraddistinguono le vite reali di ogni adolescente.Nella stessa direzione si pone la scelta di mostrare iovvero gli, come personaggi dai trattirispetto a quelli che compaiono nel cartone che proprio perché rivolto ad un pubblico under 12 doveva necessariamente stemperare e nascondere tutti gli elementi troppo cruenti e mostruosi.Ai fan del cartone animato originale non sarà certo sfuggita una differenza importante della serie rispetto al cartone:, non è passata inosservata agli occhi dei più attenti, ma anche la sorte delle altre fate ha subito alcune modifiche rispetto all’originale.che nel cartone era, nella serie diventa, mentre l’originariache nel cartone subentrava in una fase successiva rispetto alle altre, nella serie compare invece sin da subito eappare molto più problematica e matura rispetto al suo alter ego animato.L’unico personaggio che rimane più fedele all’originale è la protagonistache perde però la sua caratteristica impressione di impeccabilità lasciando il posto adin cui convivono problemi e incertezze propri dell’adolescenza.Un’altra differenza importante ed evidente è quella che riguarda: mentre il cartone originale mostrava un’apertura maggiore alle loro origini diverse (), nella serie invece tutte le fate sono caratterizzate dacon, l’unica che nei tratti denotaQuesta scelta non è piaciuta a larga parte del pubblico, attirandosi pesanti accuse tra cui quella di aver compiuto, ovvero "un lavaggio bianco" rispetto all’originale.Nata nela Gainesville, in Florida, Abigail Cowen è diventatapoiché sin da piccola il suo sogno era quello di divenire un’attrice. Nel corso degli anni Abigail è riuscita a coronare il suo sogno, partecipando a serie di successo mondiale lanciate anche da Netflix: prima di approdate a The Winx Saga infatti si è aggiudicata una piccola parte in "", ha interpretato la seconda moglie di Kj Apa in “” e ha partecipato a “” con il ruolo di Dorcas.Nata nela Fulham, nei pressi di Londra, nel 2004, a soli nove anni, ha recitato nella serie televisiva "", interpretando Edwina. Successivamente è entrata nel cast della miniserie, raggiungendo però il pieno successo proprio con The Winx Saga.Nata nela Hackney, vicino Londra, debutta nel 2012 in un episodio dello show “”, una serie poliziesca britannica ambientata negli anni ’60 incentrata sui casi da risolvere del detective Endeavour Morse.Prima di interpretare Aisha, l’attrice era già approdata su Netflix prendendo parte al cast della serie “”.Elisha è nata nela Watford, nel Regno Unito, prima di The Winx Saga ha preso parte ad alcuni film che non hanno avuto grande successo rimanendo per lo più sconosciuti. Per questo motivo, la partecipazione a questa serie potrebbe essere una preziosa occasione per la futura carriera televisiva della giovane attrice.Classe, Eliot Salt è originaria di Stockport nel Regno Unito. Anche se è una ragazza molto riservata, ama da sempre il mondo del teatro e della recitazione. Nel 2019 ha preso parte alla seconda stagione della sitcom "" in cui ha interpretato Frances, e anche per lei la partecipazione a The Winx Saga potrebbe rappresentare un ottimo trampolino di lancio per la sua futura carriera.