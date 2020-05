Skam Italia, le curiosità sulla serie Tv e i protagonisti

Gli attori sono (più) liceali

Fonte foto Instagram @Skam_ItaTra pochi giorni verrà resa disponibile su Netflix l’attesissima, dal 15 maggio disponibile su Netflix. Questa volta gli episodi si concentreranno sulla vita di: dal razzismo alla discriminazione religiosa, verranno affrontati anche stavolta temi che riguardano ancora oggi la nostra società, dal punto di vista di un gruppo di adolescenti.Prima dei nuovi appuntamenti, abbiamo raccolto un po’ diGli attori della serie sono quasi tutti più grandi dei personaggi che interpretano.e qualcuno anche i corsi universitari.Le tipologie di scuole frequentate variano nel gruppo: Greta Ragusa, Ludovica Martino e Ludovico Tersigni hanno scelto il liceo classico, Federico Cesari e Beatrice Bruschi lo scientifico, Benedetta Gargari il linguistico e Martina Lelio l’artistico. Ludovica Martino, Luca Grispini e Benedetta Gargari, negli scorsi due anni(Benedetta in giurisprudenza, Luca presumibilmente in medicina e Ludovica in interpretariato), mentre Federico Cesari in contemporanea con le riprese e la sua vita da attore, frequenta i corsi di medicina.Sul profilo di Ludovica (Eva), tra le foto della laurea, troviamo uno scatto che la immortala con Luca Grispini (Federico nella serie). Tra i due, secondo quanto la foto lascia intendere,o comunque una bella amicizia, ma non si hanno notizie certe che siano ancora insieme (nessuna foto recente ma nessuna smentita). Quello che sappiamo è che tra i due... eAltra informazione molto ricercata dai fan, è proprio a proposito di storie d’amore e fidanzamenti. Del cast di Skam Italia,(ma non tra di loro!) che hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, nella vita reale Nicholas Zerbini,(Eleonora), che sta insieme a un ragazzo che sembra lei chiama "Tommy". Per il resto degli attori non si hanno abbastanza indizi per riuscire a capire se qualcuno sia effettivamente fidanzato o se voglia solo proteggere la sua privacy.Le tre stagioni (ad eccezione di qualche episodio). Nei vari episodi ripercorriamo infatti molti dei luoghi caratteristici della capitale (come ad esempio il Colosseo o lo Stadio dei Marmi). La scuola scelta per le riprese, è lo storico liceo scientifico di Monteverde: il Kennedy.