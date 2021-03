Netflix L'estate in cui imparammo a volare: da vedere o no? Cosa ne pensiamo

L'estate in cui imparammo a volare, la serie Netflix: sinossi e trama

L'estate in cui imparammo a volare: perché merita una chance

L'estate in cui imparammo a volare: cosa aspettarsi dalla stagione 2

Firefly Lane è il titolo originale della nuova serie Netflix conosciuta qui in Italia come. Tratta da un romanzo omonimo, la storia alla base delle 10 puntata della prima stagione racconta lanel corso di oltre trent’anni. Scopriamone di più.Questa serie tv è un life drama incentrato sulle vicende che hanno reso Tully e Kate così unite.Sonoche vengono mostrati a noi spettatori: la loro, quando Tully Hart e Kate Mularkey, di come abbiano imparato a conoscersi e a prendersi cura l’una dell’altra. Per poi spostarci di poco nel futuro, aprendo una finestra, dove le due ragazze in carriera cercano di farsi strada nel mondo della televisione, sia davanti le telecamere che dietro le quinte. Arrivando fino al loro, all’, dove le due amiche per la pelle si trovano a dover affrontare un matrimonio fallito da una parte e la storia di un nuovo giovane amore dall’altra, nonostante l’età che inizia ad avanzare.L’aspetto più interessante di questa serie tv è vedere, che però non creano confusione, ma anzi sono elementi ben pensati e ben inseriti per contestualizzare scelte e reazioni delle due ragazze. Infatti il passato riesce ae il presente è. Il tutto quindi contribuisce a dare vita ache ci mostra, sottolineando successi e cadute di tutte e due le ragazze, senza mai togliere il focus dallae che rende questi personaggi così. Dunque è una serie incredibilmente, adatta a un pomeriggio nuvoloso, da vedere, con una tazza di tè fumante tra le mani. Non eccezionale, non indimenticabile, ma una serie conimmedesimandosi in Kate o in Tully, perché sicuramente tutti siamo un po’ l’una o un po’ l’altra.La trama della serie è dunque molto semplice:, che nonostante si conoscano da trent’anni ancora sopportano l’una i deliri dell’altra. Sembra dunque che una serie del genere non possa nascondereo colpi di scena: ebbene, niente di più sbagliato. Infatti, oltre ai vari momenti clou disseminati nell’arco delle 10 puntate - e fidatevi- la prima stagione si conclude non solo con un, ma con un vero e proprio. Infatti sembrerebbe che qualche anno dopo il presente che abbiamo conosciuto, quindi quando le due ragazze hanno già compiuto quarant’anni, qualcosa riesce a, e dalle parole di Kate sembrerebbe chetra le due amiche di sempre. È quindi altamente probabile che, infatti gli interrogativi irrisolti sono davvero: è possibile che la storia di un’amicizia così profonda si concluda con un brusco allontanamento? Dovremo assolutamente scoprirlo sperando arrivino presto i nuovi episodi!Guarda il video sui