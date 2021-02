Dietro i suoi occhi Netflix: consigliata o no? Cosa ne pensiamo

Dietro i suoi occhi: la sinossi della nuova serie Netflix

Dietro i suoi occhi: cosa tiene incollati allo schermo

Dietro i suoi occhi: cosa non ci ha convinto

Fonte foto: Trailer NetflixTratta dall’omonimo romanzo scritto da, la serie tv “” è entrata nel catalogo della famigliada pochi giorni ma ha già raggiunto ildelle serie tv più viste in Italia e nel mondo. Cosa hagli utenti della piattaforma? E cosa? Ecco cosa ne pensiamo.ed. Sono questi gliche iniziano a tenere salda la trama di “”, serie tv che segue la vita di, una madre single, la cui quotidianità viene sconvolta quando una sera un’amica le dà buca e conosce in un bar un- che presto scoprirà essere il suo nuovo capo. Non si tratta, però, dellatra due amanti in stile “Cinquanta sfumature” che vogliono sfuggire momentaneamente dalla realtà e dalla difficile esistenza: Louise stringerà presto un’con, moglie del suo capo e donna con evidenti. Inizierà così unfatto di. Nella seconda metà della prima stagione – al momento sono solo 6 puntate – lo spettatore sarà tuttavia costretto ad abbandonare anche le poche certezze circa il passato dei personaggi per essere travolto in unoche talvolta sfiora iltalvolta quello. La ricerca delle risposte a tutte le domande che tengono incollati allo schermo sarà ostacolata da una serie diche spesso provocheranno rovesci della medaglia e situazioni inaspettate cheGuarda il video suiCome anticipato, quello che abbiamo di fronte è unche tormenta lo stesso spettatore, costringendolo a rimanere incollato allo schermo per comprendere fino in fondo lo scioglimento della storia. L’non è solo creato dalla storia tra i due amanti che pian piano prende sostanza ma daglidella moglie: è evidente che tra i due non c’è più amore ma qualcosa li lega, unche lo spettatore tarderà a conoscere e che lo devasterà inesorabilmente. Ad avere centralità nella storia presente sono anche dei, quando David era ancora uno specializzando in psichiatria e la sua Adele era chiusa in unaper un tragico evento che aveva colpito la sua famiglia. Sarà proprio qui che lo spettatore conoscerà, il migliore amico di Adele, la cui presenza - sfiorando il- saràanche nel presente. In che modo?Nonostante lepresentate nei primi episodi, la serie intraprende dei risvoltie a voltenella sua seconda parte. La scelta narrativa anticipata nel precedente paragrafo inizia a non convincere molto lo spettatore, continuando tuttavia a renderlo protagonista di unache man mano perdono decisamente di spessore. Le dinamiche tra i personaggi perdono dunque di importanza riducendo la storia alladella moglie Adele nella vita del marito. Qui ritorna la domanda frequente:La risposta potrebbe essere lo stesso titolo: “”.