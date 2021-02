Tribes of Europa Netflix, consigliata o no? Cosa ne pensiamo

Tribes of Europa, la nuova serie Netflix: sinossi e trama

Tribes of Europa: merita una possibilità?

Quello che non funziona in Tribes of Europe

Fonte foto trailer NetflixÈ finalmente disponibile, la nuovissima serieche è stata protagonista dell’ultimo weekend. Le premesse sembrano essere quelle giuste: creata dagli ideatori della cervellotica, con attori giovani e interessanti, ambientata in un futuro distopico. Ancora non ti sei deciso a vederla? Proprio per cercare di chiariredi cui tutti parlano, noi di Skuola.net l’abbiamo vista per te e siamo pronti a esporti le nostre opinioni in merito: scopri se ne vale la pena oppure no!Ci troviamo nel, quarantacinque anni dopo il grandedel 2029 che ha fatto piombare il mondo come lo conosciamo oggi nel. Infatti tutti gli stati noti si sono divisi inper sopravvivere alla nuova era e entrare in lotta per il dominio del continente europeo. I nostri protagonisti però,, sono parte di una tribù decisa a voler rimanere nella foresta, vivendo come se l’elettricità e la luce non fossero mai esistiti. Ma qualcosa, caduto letteralmente dal cielo,, facendo emergere in loro il desiderio di dare una svolto al loro destino.Affrontiamo l’elefante nella stanza: dopo un po’, tramite citazioni volontarie o involontarie e Tribes of Europa. L’ambientazione che sembrava, ritrova nuova linfa nell’eco di unvolto a prendere il controllo del nuovo continente europeo. Interessante anche osservare, i quali subiranno inevitabilmente un percorso di crescita all’avanzare delle puntate, una volta lasciata alle spalle la loro tribù. Ed è proprio la volontà di voler cambiare il loro presente e di dare una svolta al loro destino la forza che li costringe a mettersi in cammino: ma tutto ciò è sufficiente per far sì che la nuova serie netflix meriti una chance di visione?Anche se la serie ha tutte le carte in regola per poter essere un prodotto altamente godibile, non ci ha convinti a pieno. Infatti, se con Dark avevano fatto subito centro, accrescendo nello spettatore la continua sensazione che ci fosse qualcosa di strano, mantenendo quindi l’attenzione e l’hype sempre ben alto, in Tribes of Europeper lasciar spazio alla cura per la costruzione dell’ambientazione e del mood post apocalittico che contraddistingue l’intera prima stagione. Dunque a volte si registranoe situazioni più simili a cliché che a omaggi a film o serie tv futuristiche. Nel complesso però, se cercate una serie dain un weekend è quanto meno consigliata.