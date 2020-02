Celebrità a scuola: com'era la loro pagella?

Fedez

Chiara Ferragni

Meryl Streep

Alvaro Soler

Tiziano Ferro

Natalie Portman

Rowan Atkinson

Giorgio Chiellini

C’è chi non ha mai fatto nulla, chi ha avuto unae chi continua ancora a studiare. La vita suio nellenon è mai facile: brutti voti, vicissitudini adolescenziali, ansia per il futuro e per la ricerca di un lavoro. Ma come hanno vissuto alcunila scuola? Ecco i percorsi scolastici di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.Federico Lucia, in arte, ha frequentato il liceo artistico Boccioni di Milano ma. In quarta superiore, infatti,per dedicarsi completamente alla sua passione:. Diplomato o no, il sito rockol.it lo elogia così: “Fedez ha conoscenze musicali molto più ampie del suo orticello e una proprietà lessicale non così comune tra suoi coetanei".La sua compagna, invece,Daniele Manin di Cremona e ha studiato presso la facoltà didell’università Bocconi,. Recentemente ha vestito i panni die ha incontrato gli studenti MBA di un corso opzionale di marketing alla Harvard Business School a Boston, dove ha spiegato l'evoluzione di "The Blonde Salad", il suo blog. Il suo successo, inoltre, è diventatoha frequentato lae già da piccola ha mostrato interesse verso lae il. Dopo quattro anni di studio,di canto per diventare cheerleader e per dedicarsi al teatro. Per pagarsi il college a, la Streep ha lavorato come cameriera, dattilografa ed è apparsa in dozzine di produzioni teatrali l'anno, fino al punto di essere così oberata di lavoro che. Si ènel 1975.Figlio di padre tedesco e madre per metà spagnola ha vissuto la sua adolescenza. In Giappone ha studiato in unapresso la Scuola di Ingegneria e Design (ELISAVA) dell'Università di Barcellona.si è diplomato condi Latina. Ha attraversato un'adolescenza difficile: a causa della sua timidezza veniva spesso emarginato dai compagni di classe, soffriva di bulimia con conseguente sovrappeso (è arrivato a pesare centoundici chili). Dopo la scuola superiore, ha pensato didella Sapienza di Roma, passando poi a. Se non fosse diventato un cantante di successo, gli sarebbe piaciuto diventare un. Nel corso della sua carriera, infatti, ha cantato anche in spagnolo, inglese, francese e portoghese.Parla correntemente l'ebraico e l'inglese, conosce il francese, il tedesco, il giapponese e da alcuni anni si dedica allo studio dell'arabo. Ha studiato presso lae nel 1999 si è iscritta alla. Nel 2003 ha terminato gli studi e ottenuto la, noto per aver interpretato Mr. Bean e l’agente segreto Johnny English nell’omonima trilogia, ha frequentato l'e il. Sempre ad Oxford si èIl difensore e vice capitano della Juventus si è diplomato condi Livorno. Si èa Torino con valutazione 109. Il titolo della tesi? “Il bilancio di una società sportiva, il caso di Juventus Football Club”. Nel 2017 ha ulteriormente conseguito presso lo stesso ateneo, ottenendo una votazione di 110/110 con lode.