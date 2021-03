I Måneskin dedicano la vittoria a Sanremo ai prof: ecco dove andavano a scuola

Quali scuole superiori hanno frequentato i Måneskin?

La dedica della scuola elementare/media per i Måneskin

Ad aggiudicarsisono stati i, band romana lanciata nel 2017 dal talentche in pochi anni ha scalato le classifiche della musica italiana.L’inedito dei Måneskin intitolato “” ha vinto ilcon, davanti al duo composto da Francesca Michielin e Fedez che si sono piazzati al secondo posto, seguiti da Ermal Meta in terza posizione.Anche se oggi sono una band di successo a distanza di anni il ricordo della scuola è rimasto così vivo in loro dache li ammoniva di non disturbare le lezioni in classe: “”.Di quale professore si tratti rimane un mistero, ma probabilmente il docente in questione si sarà riconosciuto nelle parole dei suoi ex studenti un po’ distratti e chiacchieroni. Ma che scuole hanno fatto i Måneskin? Scopriamolo!Guarda anche:Ilha frequentato ilin zona Bravetta (a nord di Monteverde) ma, dopo essere stato bocciato per tre volte, ha deciso di dedicarsi esclusivamente al settore musicale.L’amicizia traè iniziata proprio a scuola, nello specifico alin zona Monteverde. Da questa amicizia è successivamente nato anche il felice sodalizio musicale che poi, nel corso del tempo, ha portato alla creazione della band.L’ultimo membro dei Måneskin,, è quello più riservato di tutti per quel che riguarda la vita privata, per questo non si sa quale scuola abbia frequentato.Il ricordo dei giovani musicisti romani è rimasto impresso anche nellache li ha accolti da bambini, ovvero l’, in zona Monteverde vecchio. La scuola ha voluto omaggiare i suoi ex studenti con: “La scuola è orgogliosa dei suoi ex allievi! I Prof rispondono: '!' Bravi Måneskin!!!!!”.La risposta dei docenti è un chiaro e ironico riferimento alla prima dedica dei Måneskin nei confronti di quel misterioso e amato professore che li riprendeva in classe.Insomma, alla fine, sembra che quello che questi giovani musicisti romani avevano da dire, è arrivato alle orecchie delle persone che ne hanno decretato la vittoria al Festival di Sanremo 2021.Guarda il video con