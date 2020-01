Elite 3: Netflix conferma la data di uscita

Élite 3: l'annuncio sui social

Elite 2: dove eravamo rimasti

Teorie dei fans sulla terza stagione

Il destino di Polo Iniziamo con il tema principale: Polo . Sebbene tutto sembrava indicare che la seconda stagione sarebbe terminata con un Polo arrestato per l’omicidio di Marina, la serie ha avuto un finale inaspettato: Cayetana, che si sentiva in debito con Polo, ha nascosto l’arma del delitto obbligando la polizia ha rilasciarlo per mancanza di prove. Per questo quasi tutti pensano che la prossima stagione girerà intorno alla ricerca del trofeo. Ma è possibile che esista un’altra prova: dove sta la camicia zuppa di sangue che Polo si è tolta dopo l’assassinato? È chiaro, dunque, che Polo vivrà una situazione complicata. Non dimentichiamo che forse dovrà lottare ancora contro quelli attacchi d’ansia che potremmo tornare a vedere durante la terza stagione.

Iniziamo con il tema principale: . Sebbene tutto sembrava indicare che la seconda stagione sarebbe terminata con un Polo arrestato per l’omicidio di Marina, la serie ha avuto un finale inaspettato: Cayetana, che si sentiva in debito con Polo, ha nascosto l’arma del delitto obbligando la polizia ha rilasciarlo per mancanza di prove. Per questo quasi tutti pensano che la prossima stagione girerà intorno alla ricerca del trofeo. Ma è possibile che esista un’altra prova: È chiaro, dunque, che Polo vivrà una situazione complicata. Non dimentichiamo che forse dovrà lottare ancora contro quelli attacchi d’ansia che potremmo tornare a vedere durante la terza stagione. Torneranno Christian e Nano? Già nella seconda stagione si è notata una presenza minore dei due personaggi nella serie. Molti fan hanno interpretato questa mancanza come un’incompatibilità tra gli attori rispetto al cast in cui sono protagonisti i due: La casa di carta. In teoria, la gente afferma che Christian potrebbe tornare con forza perché occupa un posto importante all’interno della trama criminale: è sua, infatti, la camicia di ricambio data a Polo. È possibile, inoltre, che potrebbe tornare su una s edia a rotelle dato il grave incidente avuto. E se tornasse anche Nano? Molti credono in un suo eventuale ritorno per cercare prove che incastrino Polo.

Già nella seconda stagione si è notata una presenza minore dei due personaggi nella serie. Molti fan hanno interpretato questa mancanza come un’incompatibilità tra gli attori rispetto al cast in cui sono protagonisti i due: La casa di carta. In teoria, la gente afferma che Christian potrebbe tornare con forza perché occupa un all’interno della trama criminale: è sua, infatti, la camicia di ricambio data a Polo. È possibile, inoltre, che potrebbe tornare su una s dato il grave incidente avuto. Molti credono in un suo eventuale ritorno per cercare prove che incastrino Polo. Cosa succederà ad Ander?

Per finire vediamo una teoria che preoccupa un po’ tutti: Ander soffrirà di una grave malattia? Questa teoria sta circolando sui social network per diverse ragioni. Secondo molti utenti, infatti, Ander si è comportato in modo strano durante la seconda stagione: svenimenti, epitassi... Altri utenti hanno anche rilevato che l’attore, Aron Piper, ha cambiato look rasandosi i capelli. Avrà un tumore? Molti utenti, infine, sono così nervosi che vedono indizi dove in realtà non ce ne sono!

“La terza stagione di, la serie che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, uscirà ain marzo e conterà 8 episodi”, ha confermato la piattaforma di streaming in una dichiarazione. Dopo l'annuncio ufficiale, i membri del cast della serie hanno condiviso la notizia attraverso i loro account sui social network.La serie che combina ilcon ilè di ritorno sulla piattaforma di Netflix. E' stata annunciata oggi la data di uscita della terza stagione con unpubblicato sui principali social network della piattaforma streaming.Il prestigioso istituto, in cui studiano i ricchi protagonisti di Elite, riapre le sue porte. Ma dove eravamo rimasti?La fine della prima stagione dI Elite ha svelato l'identità del killer di, ma non era l'unico segreto che gli studenti di Las Encinas nascondevano. Nella seconda stagione, infatti,ad aver ucciso Marina e viene arrestato. La relazione tra Ander e Omar inizia ad avere una crisi mentre Carla è sempre più legata a Christian. A Las Encinas, inoltre, arrivano, fratellastro di Lu, e, la figlia della bidella che finge di essere ricca. Le cose si complicano quandoinizia a lavorare come spacciatore per la madre di, una nuova studentessa, e sarà vittima di gente ancora ignota. Samuel decide così di rifugiarsi a casa dei nonni di Guzman e sebbene l'ispettrice lo avesse trovato, ha preferito non smentire la sua storia e lasciare che tutti credessero che la scomparsa del fratello di Nano fosse reale. Polo, invece,e torna a Las Encinas come se niente fosse.Che ne sarà del trofeo?Ecco alcune teorie dei fan sulla terza stagione di Elite raccolte da Netflix Spagna. Ma attenzione! Prima di iniziare a leggere è importante che abbiate visto tutti gli episodi della prima e della seconda stagione perché ci saranno un sacco di spoiler! Pronti?