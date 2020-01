Meghan e Harry, la Regina e gli altri: tutte le curiosità sulla Royal Family

Royal Family: le 10 curiosità

Siamo così sicuri di conoscere al meglio la famiglia reale più importante del mondo? Ecco a voi una lista di 10 curiosità che forse non sapete sui Windsor:



Un nome di fantasia

Dovete sapere che a differenza di altre casate reali, quello dei Windsor è un cognome inventato! Sì, avete capito bene: tutto partì nel 1917 quando il casato di Giorgio V prendeva il nome di Sassonia-Coburgo-Gotha, un nome tedesco. Quando in piena Prima Guerra Mondiale, gli aerei tedeschi chiamati Gotha bombardano Londra, Giorgio decise di togliere il sapore tedesco dal nome per paura di perdere la corona. Ma quale cognome scegliere? Al re parve perfetto “Windsor”, come il castello.



Meghan e Kate, spose "attempate"

Prima di Meghan, che le ha strappato il "titolo" andando all'altare a 36 anni (quasi 37), Kate Middleton è stata la sposa più vecchia nella storia della famiglia reale, nonostante si sia sposata quando aveva 29 anni. È però la prima nella storia della monarchia a essere laureata. Si narra che scelse l'università proprio in funzione di William. Non si conoscevano ancora, ma lei era disposta a tutto pur di incontrarlo e farlo innamorare.



Monarchia social

Quella del Regno Unito è la monarchia più moderna del globo, con account social dedicati a ogni ‘ramo’ della famiglia . Ecco tutti gli account ufficiali da seguire su Instagram e Twitter:

@TheRoyalFamily: foto e video da Buckingham Palace raccontano il lavoro e le attività della Regina e della famiglia reale.

@KensingtonRoyal: account ufficiale del Duca e della Duchessa di Cambridge ( il principe William e Kate Middleton), del Duca e della Duchessa di Sussex (Harry e Meghan Markle) e della loro Royal Foundation.

@ClarenceHouse: account ufficiale dedicato al Principe di Wales e alla Duchessa di Cornovaglia, ovvero Camilla Parker Bowles.

La famiglia reale ha anche un suo canale Youtube: The Royal Family.



Niente autografi

Per quanto riguarda i “fan”, i membri della famiglia non possono rilasciare autografi per evitare truffe o furti d’identità: la loro firma è preziosissima.



Dress code

In quanto membri della casa reale non possono partecipare agli eventi ufficiali in jeans o sneakers. Anzi, anche quando l'occasione lo richiede possono indossare un look sportivo ma solo se è adeguato e segue le guidelines del protocollo: giacca quasi sempre per uomini e donne, pantalone per lei solo in certe occasioni, jeans per lui quasi mai.



Risiko? No grazie

Giochi da tavolo sono assolutamente vietati in quanto troppo frivoli per un reale. Purtroppo non potremo mai avere il piacere di giocare a Monopoli con la Regina.



La Regina può

La Regina è l’unica persona nel regno unito a poter guidare senza possedere la patente; in quanto le licenze di guida sono rilasciate proprio a suo nome, non ne ha bisogno e di conseguenza non ha mai avuto bisogno di fare un test di guida e la sua auto può circolare priva di targa. Il tutto senza naturalmente infrangere alcuna legge. Tutto ciò vale anche per il passaporto per le stesse motivazioni.



Non si vota a corte

I reali non possono esprimere opinioni politiche, quindi, semplicemente, non hanno diritto di voto.



Lavorare? Che volgarità

Tecnicamente, essendo già un lavoro quello di far parte della famiglia reale, non possono fare altro, perché la loro mansione li impegna già abbastanza. in più, possono solo occuparsi di campagne benefiche.



Rapporti con il mondo Per concludere questa lista in bellezza, i reali non possono essere toccati dai comuni mortali. Ad esempio quando si rende omaggio alla Regina, ci si deve sempre inchinare. Ciò non significa però che la sovrana non possa decidere di stringere la mano al suo interlocutore, ma deve essere sempre lei a fare la prima mossa.



