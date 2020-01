Alessandro Barbero, lo storico che batte gli influencer

Alessandro Barbero, tra medioevo ed era digitale

Migliaia di visualizzazioni per ogni lezione pubblicata

Dopo Piero e Alberto Angela, il web ha una nuova star,. Non è un influencer, uno youtuber o un calciatore famoso: è accademico, scrittore e saggista. Le sue lectiones magistrales suhanno gli stessi numeri delle partite di calcio. Sui social sono stati creati addirittura numerosiin suo onore. Ma chi è questo? Ecco tutto quello c’è da sapere!Si è laureato inbel 1981 con unapresso l’Università degli Studi di Torino e ha conseguito il dottorato di ricerca alla Scuola Normale Superiore di Pisa.Dopo aver vinto il concorso per un posto dia Roma e alcuni anni come professore associato, nel 2004 diventapresso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro.Nel 2012, in collaborazione con, ha pubblicato "", riprendendo la formula delle conversazioni didattiche televisive con il giornalista conduttore di. Dal 2013 al 2017 è stato membro del comitato scientifico della trasmissione Rai 3 "" e in seguito in quello di "", programma della stessa rete con replica su Rai Storia membro del comitato di redazione della rivista Storica, collabora con la rivista, il quotidiano, l'inserto "", e l'inserto "" del quotidiano. Nel 2018 ha vinto ilper l’informazione culturale.Per fare qualche esempio il racconto della vita diche dura ben 64 minuti, conta circa 325.156 visualizzazioni, una lezione per smentire il mito dello, di 60 minuti, conta ben 280.000 visualizzazioni, una retrospettiva completa sull’, di 6 ore, 275.000 visualizzazioni.Il docente, però, è diventato popolare: non ha un profilo social e soprattutto non gode di alcuna sponsorizzazione.