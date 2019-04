La Casa di Carta: tutte le curiosità e le anticipazioni sulla terza stagione

La casa di Carta, uno delle serie tv spagnole più seguite al mondo, sta per tornare con la terza stagione. Dal 19 luglio su Netflix infatti sarà possibile vedere di nuovo in azione la “banda” di fuorilegge capeggiata dall’affascinante Professore che ha stregato la Spagna e il Mondo. Il colosso dello streaming sta iniziando in questi giorni una massiccia campagna pubblicitaria per incuriosire tutti gli spettatori rimasti stregate delle prime due stagioni de La casa de papel.

Curiosità su La casa di Carta: terza o seconda stagione?

La casa di carta 3: anticipazioni e trailer

Una delle curiosità che non tutti conoscono è proprio a partire dal titolo di come Netflix sta pubblicizzando la nuova stagione: è davvero la terza stagione?In realtà, se si volesse essere pignoli, questa in uscita a luglio 2019 è la seconda stagione de La casa de papel. Infatti in realtà gli episodi originali sono in totale 15 con una durata di 70-75 min, tutti facenti parte di una sola e unica. Mentre Netflix ha ridotto la durata a 40-50 min, pubblicando così un totale di 22 episodi e: 13 nella prima parte e 9 nella seconda stagione.E’ stato rilasciato da poche ore il nuovo trailer de la Casa di carta e già tutti ne parlano. Nelle poche immagini che compaiono nel breve video una cosa ci è chiara “”, frase che quindi non può che preannunciare guai per i nostri ladri preferiti. Infatti vediamo tutti i nostri protagonisti intenti a godersi il mare e le esotiche città dai tratti asiatici, quando d’improvviso e conle loro meritate vacanze vengono interrotte da swat armate fino ai denti. Pochi minuti per preannunciare una stagione che sarà sicuramente una bomba e che si prepara a fare incetta di tutto il nostro tempo libero dal 19 luglio in poi.Inoltre c’è molta curiosità su questa nuova stagione anche da parte di noi: la terza stagione de La casa de papel vede tra le sue location anche una città nostrana. La scorsa estate infatti gli attori della Casa di Carta sonointenti a girare delle scene sicuramente presenti all’interno della nuova stagione, e tra gli attori presenti sul set c’era anche! Ovviamente non possiamo fare spoiler, ma per chi ha visto entrambe le stagioni su Netflix può ben comprendere quanta attesa ci sia in vista dell’arrivo di queste scene fiorentine.Ovviamente non ci resta cheo avere altre anticipazioni dalla serie, intanto noi di Skuola.net vi consigliamo di recuperare le due stagioni della serie tv in caso non le aveste già viste, oppure di iniziare unper accrescere l’hype in attesa della nuova stagione in arrivo a luglio.