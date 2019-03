The Umbrella Academy: curiosità e anticipazioni sulla stagione 2

Il 15 febbraio su Netflix ha debuttato la prima stagione della nuova serie, targata proprio Netflix, The Umbrella Academy. La serie inizia con un singolare avvenimento: il 1 ottobre 1989, 43 donne, in tutto il mondo, partoriscono, la singolarità in questo sta nel fatto che tutte queste donne non erano incinta all'inizio della giornata. La serie racconta quindi le vicende di 6 di questi ragazzi speciali, riuniti da un eccentrico miliardario.

La serie è stata accolta in modo estremamente positivo sia dalla critica che dal pubblico, facendo rilevare un boom di visualizzazioni su Netflix, al punto da far vociferare già il rinnovo per una seconda stagione a meno di un mese dall’uscita della prima.

Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme le curiosità più interessanti che ti invoglieranno a iniziare questa bellissima serie tv.

Le 8 curiosità su The Umbrella Academy