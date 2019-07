Quando esce La casa di carta 4?

La Casa di Carta 4: la data d'uscita

La Casa di Carta 4: perché una nuova stagione

Nonostante la terza stagione sia da poco uscita su Netflix, i fan più accaniti desono di nuovo in fermento. Dopo l'annuncio sulla, tutti infatti si stanno già domandando quanto dovranno aspettare per capire quali saranno le prossime mosse della banda di rapinatori più famosa che c'è. Curioso di sapere quando avrai, finalmente, la possibilità di vedereLeggi l'articolo e lo scoprirai!Durante la presentazione della terza stagione alla stampa spagnola, Alex Pina e Jesus Colmenar, rispettivamente creatore e regista della serie hanno confermato non solo che ci sarà anchema anche che leMa quando è prevista la messa in onda? La risposta sembra scontata, ovvero molto presto. A farlo pensare è il fatto che la produzione della terza stazione iniziò lo scorso autunno ed è durata meno di un anno. Per quanto riguarda laL'attesa quindi non è molta! A conferma di questa teoria, anche le dichiarazioni rilasciate da Ursula Corbero, voce narrante nonché una delle protagoniste, nei panni di Tokyo, della serie. La Corbero ha infatti invitato il pubblico a prepararsi per il quarto capitolo della saga, segnale che non tarderà molto ad arrivare.Il progetto iniziale de, prevedeva una lunga stagione divisa in due blocchi. Il successo ottenuto dalla serie, però, unito alle richieste dal parte del pubblico ha portato a dei cambiamenti. Ma se lao meglio richiesta, altrui, laNel frattempo i social media della società stanno usando dosi massicce di ironia per rispondere alle numerose domande che arrivano dai fan!