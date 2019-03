Suburra 2: le curiosità sulla seconda stagione

Il 22 febbraio del 2019, la prima serie crime thriller italiana targata Netflix e prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm in collaborazione con Rai Fiction, “Suburra”, ha avuto la sua seconda stagione. La serie è ambientata nella Roma del malaffare e degli intrecci politici, e conta dieci episodi per la prima stagione, ed una programmazione di otto episodi per la seconda.

Cosa succede nella seconda stagione

Le curiosità su Suburra 2

Il tema principale della nuova stagione è, che dovranno pagare Aureliano, Lele e Spadino per il provare a raggiungere il loro nuovo obiettivo:. I tre personaggi sono infatti più maturi e non hanno più bisogno di lottare per l’emancipazione dai problemi di famiglia, ma hanno una grande sete di potere e faranno di tutto per soddisfarla. Lo scenario si sposta dal Vaticano e Ostia della prima stagione, fino alla “Caput Mundi”. Le vicende sono ambientate quindici giorni prima dell’elezione del, tre mesi dopo la conclusione della prima stagione, in una lotta per il controllo della capitale tra la mafia, il governo e la Chiesa.Aureliano deve ancora trovare la pace dopo, l’amore ucciso da sua sorella Livia con intenti vendicativi, in ricordo della quale si è tatuato due ali sul collo. Intanto Spadino, con il fratello ancora in coma cerca di riavvicinarsi ad Aureliano.Nella nuova stagione ci sono molte curiosità, a partire dalnella trama. Tra i nuovi personaggi troviamo infatti, una poliziotta che metterà in difficoltà Lele, e, figlia di un boss di Ostia che stringerà un rapporto di complicità con Aureliano, entrambe dotate di grande ambizione e di determinazione nel raggiungere i loro obiettivi.Il set, durante un periodo di riprese durato circa, ha adoperato più ditra Roma e dintorni, dal centro storico fino al litorale di Ostia, o all’area Vecchio Faro di Fiumicino, ed ha impiegato fino a 110 risorse sul set, 4000 comparse e 200 veicoli di scena.In questa serie Aureliano, Spadino e Lele si vedranno in