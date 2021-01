Amazon Prime Video febbraio 2021: nuove uscite film e serie tv

Film Amazon Prime Video Febbraio 2021, le nuove uscite

: - questo film horror del 2019 racconta la storia di un’artista che prova a ritrovare l’ispirazione facendo uso di sostanze allucinogene ma finisce in un circolo vizioso in cui si intrecciano storie di sesso e omicidi; 11 febbraio : Bastardi a mano armata - si tratta di una pellicola italiana con Marco Bocci. Il film narra le vicende di una famiglia, a partire dalla notte in cui un uomo fa irruzione nella loro casa per impossessarsi di una vecchia refurtiva e per raggiungere il suo scopo, li rende con ostaggi;

: - si tratta di una pellicola italiana con Marco Bocci. Il film narra le vicende di una famiglia, a partire dalla notte in cui un uomo fa irruzione nella loro casa per impossessarsi di una vecchia refurtiva e per raggiungere il suo scopo, li rende con ostaggi; 19 febbraio: I care a lot - questo film di genere dark comic thriller è stato acclamato al Toronto Film Festival. La protagonista è una tutrice legale che insieme alla sua amante e partner in affari, ruba i risparmi degli anziani ai quali viene assegnata dal tribunale. Una delle donne che vogliono truffare, però, nasconde un segreto che cambierà tutto quanto.

Serie tv Amazon Prime Video Febbraio 2021, le nuove uscite

: - tratta dall’omonimo film di Paolo Genovese del 2014, la serie si concentra sulle vicende di un noto psicanalista che, una volta che le sue figlie tornano a casa, ormai adulte, si trova ad avere necessità di andare dall’analista lui stesso; 8 febbraio : Soulmates (stagione 1) - la serie è ambientata in un tempo futuro che viene turbato quando una società dal nome Soul Connex sviluppa un test in grado di stabilire senza alcuna possibilità di errore la persona che ognuno avrebbe dovuto amare;

: - la serie è ambientata in un tempo futuro che viene turbato quando una società dal nome Soul Connex sviluppa un test in grado di stabilire senza alcuna possibilità di errore la persona che ognuno avrebbe dovuto amare; 19 febbraio: El Internado (The Boarding School) - targato Amazon Exclusive, questo prodotto spagnolo ha come ambientazione un collegio costruito nei pressi di un monastero, in un posto inaccessibile e sperduto tra le montagne.

Tra le uscite più attese di febbraio 2021 c'è sicuramente Tutta colpa di Freud, tratta dall'omonimo film del 2014 di Paolo Genovese.