Amazon Prime Video Marzo 2021: nuove uscite film e serie tv

Serie Amazon Prime Video marzo 2021: nuove uscite

Film Amazon Prime Video marzo 2021: nuove uscite

Il Principe cerca figlio. Il titolo più atteso di tutti stavolta è un sequel, si tratta dell’esclusiva mondiale del seguito del grande successo Il Principe Cerca Moglie. A partire dal 5 marzo 2021 il film cult troverà un seguito. La trama ruota attorno al cast originale, con Akeem che è diventato re e si trova a gestire una serie di situazioni nel Queens sempre insieme a Semmi.

The Rental. Sarà disponibile su Prime a partire dal 10 mrzo il film horror diretto da Dave Franco. La trama parte da uno dei più classici presupposti per poi virare: la coppia protagonista decide di trasferirsi e, una volta entrati nella nuova casa, i due dovranno adattarsi a quella costante sensazione di essere osservati. Sensazione che, ben presto, si tramuterà in qualcosa di molto più concreto.

Fino all’ultimo indizio. Per chi ama Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto questa nuova uscita su Prime Video permetterà di vederli tutti e tre nello stesso film. Il vice-sceriffo della contea di Kern viene inviato a LA per raccogliere una serie di prove. Il caso è molto impegnativo e il protagonista si ritrova coinvolto in una caccia a un serial killer. Per portarla a termine dovrà svelare una serie di segreti passati.

Fonte: trailer "Invincible" Amazon Prime VideoAnche febbraio 2021 è arrivato alla sua conclusione e, come ogni fine mese, sale l’attesa per l’offerta in termini di serie tv e film presenti sul. Nel mese che ci porterà verso la primavera sono moltissimi i nuovi titoli che arriveranno sul servizio di streaming legato a Amazon, basta sapere cosa andare a cercare.Se a febbraio abbiamo visto nuovecome la serie El Internado: Las Cumbres (The Boarding School) e il film The Map of Tiny Perfect Things - estremamente apprezzato per i suoi toni che vanno oltre il teen che sembra essere, tra le altre cose - marzo riserva interessanti sorprese a sua volta. Vediamo i film Prime Video marzo 2021 e le serie tv Prime Video marzo 2021 in uscita nelle sezioniQuesto mese la serie senza dubbio più attesa su Amazon Prime Video è, tratta dal fumetto omonimo di Robert Kirkman. A partire dal 26 marzo sarà possibile vedere i primi tre episodi mentre quelli successivi usciranno con cadenza settimanale fino al 30 aprile 2021. La serie Amazon Original narra la storia di un giovane adolescente figlio del supereroe più potente del mondo che scopre una serie di episodi su suo padre. Alcune verità che, alla fine dei conti, mostreranno una condotta non così tanto eroica.Per quanto riguarda le nuove uscite film Prime Video marzo 2021 ecco cosa non devi assolutamente perderti: