I 10 film più attesi del 2021

I film in uscita nel 2021: ecco i più attesi

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins

Black Widow di Cate Shortland

Cruella di Craig Gillespie

Diabolik dei Manetti Bros

Freaks Out di Gabriele Mainetti

Luca di Enrico Casarosa

Suicide Squad - Missione suicida di James Gunn

Space Jam 2 - A New Legacy di Malcolm D. Lee

Matrix 4 di Lana Wachowski

Dune di Denis Villeneuve

Il 2021 è ormai iniziato da qualche giorno,. Il 2020 infatti ha avuto un bilancio disastroso sotto diversi punti di vista,Infatti in Italia, ma ciò non ha impedito alle grande produzioni diScopriamo quindi quali film troveremo in sala, sperando che possano riaprire, nel 2021!Quali sono i film più attesi del 2021?: e voi quale andrete a vedere?Pellicola che ha subito notevoli ritardi a causa della situazione pandemica mondiale, e che negli States è arrivato già nel 2020,, che dovrebbe uscire qui da noi. Il sequel del film sull’eroina firmata DC ha incuriosito sia i fan dei fumetti, sia i neofiti del genere con i suoi colori sgargianti mostrati fin dai primi trailer.Continuando il filone dei cinecomics,, e che protagonista femminile! Stiamo parlando, interpretata dalla talentuosa. Sono ormai anni che siamo abituati a vedere Johansson nei panni della vendicativa Natasha, nonostante ciò dai trailerquindi save the date perchéLa pellicola, l’eccentrica cattiva che abbiamo conosciuto nella Carica dei 101. Il film è atteso nelle sale, almeno quelle statunitensi,, mentre successivamente si pensa che approderà anche su. Il film, la cui protagonista sarà interpretata dall’attrice Premio Oscar,diventando colei che darà la caccia alla Carica dei 101.I Manetti bros. in questo 2021 sono pronti a dare vita, nonché uno dei titoli italiani più attesi di questa stagione cinematografica. Poco si sa in merito alla trama,: infatti troveremoe vedremo. Il film era previsto per dicembre 2020, ma la chiusura dei cinema ha fatto slittareRimaniamo in Italia, e dopo aver parlato dell’atteso film dei Manetti Bros,, un fantasy con lo sfondo della Secondo Guerra Mondiale. Infatti, il cui proprietario misteriosamente scompare,; questa la sinossi della, che sicuramente desta non poca. Tuttavia anche in questo caso: non ci resta che attendere ulteriori informazioni.; molti ci speravano e ora tutto ciò è diventato realtà., questo il nome del film e del suo protagonista, infatti la storia racconteràAtteso nelle sale, darà inizio all’estate italiana.Dopo il flop del primo Suicide Squad, stroncato da pubblico e critica,Ed è proprio la regia di Gunn: sarà senza dubbio, sarà in grado di superarla? Appuntamento dunque perDopo aver citato il sequel di Suicide Squad,Infatti a 25 anni dall’uscita del primo film, ormai un cult all’interno dei film per ragazzi, e non solo,. Ovviamente questa volta non ci sarà Michael Jordan insieme ai Looney Tunes a salvare la terra,. L’intera squadra di basket questa volta non dovrà battere degli alieni, ma gli umani - e i cartoni -Negli Stati Uniti uscirà, attendiamo quindi una data definitiva per l’Italia.Continuano a parlare di, non si può trascurare. Infatti a fine 2021 tornerannonelle loro tenute total-black, con tanto di occhiale da sole rigorosamente nero. Anche se questo film è atteso per l’uscita, e non per la distribuzione nei film,: vedremo se le nostre speranze saranno ascoltate.Concludiamo questa carrellata di film che ci attendono quest'anno con un film fantascientifico:. Prima parte dell'adattamento cinematografico, il film narra, anche noto come, l'unica fonte della sostanza più preziosa dell'universo, "", una droga che. Questa intrigante storia ambientata tra le stelle sarà distribuita negli States, mentre ancora non è stata resa nota la data di uscita nelle sale italiane.