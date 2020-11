WhatsApp, arrivano i messaggi che si cancellano in 7 giorni

WhatsApp, “Disappearing messages”: come funziona il nuovo aggiornamento

WhatsApp, i casi in cui potrebbe rimanere traccia dei “messaggi effimeri”

• L’anteprima del messaggio potrebbe essere visibile sulla tendina delle notifiche;

• Se il messaggio viene citato attraverso l’opzione “Rispondi”, potrebbe rimanere visibile anche dopo la sua autoeliminazione;

• Il messaggio rimane visibile se inoltrato in un’altra chat in cui la cancellazione è disattivata;

• Nel caso in cui venga effettuato il backup, il messaggio, se visibile, rimarrà nella stessa memoria del backup.



A marzo scorso gli sviluppatori di WhatsApp avevano annunciato l’arrivo dei, notizia che aveva fatto il giro del web, suscitando molto interesse e apprezzamento da parte degli utenti. Dopo mesi di silenzio, in cui ogni traccia di notizia in merito sembrava essere scomparsa, ecco che il team della piattaforma di chat più importante del mondo è tornato a farsi sentire, annunciando il completamento dell’ultimoin unaleggibile direttamente sul sito dell’applicazione.Guarda anche:L’ultimo aggiornamento che, sarà disponibile pere anche perPer attivare la funzione dei “”, ovvero dei messaggi che scompaiono senza bisogno di eliminarli manualmente, sarà necessario selezionarla dal, cliccando sulla chat e sul contatto a cui si vogliono inviare i cosiddetti “”. La funzione potrà essere inoltre disattivata in qualsiasi momento cliccando su “No” all’interno della stessa sezione. Se la feature sarà impostata, con i messaggi inviati, salvo altre impostazioni attive per l’archiviazione dei media. L’unico vincolo sembra essere quello sulla scelta dell'intervallo di tempo in cui il messaggio scomparirà poiché non sarà libera ma, almeno per ora, sarà limitata aL’aggiornamento dei “Disappearing messages” permetterà dunque di inviare messaggi che svaniranno dopo 7 giorni, anche se il ricevente non effettuerà alcun accesso su WhatsApp per una settimana.La nuova feature presenta però deipoiché, anche dopo l’autodistruzione, nei seguenti casi: