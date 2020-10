Facebook Dating arriva anche in Europa: scopri come trovare l’amore!

Facebook Dating: di cosa si tratta

Facebook ha messo a punto una nuova funzione che molti utenti introveranno sicuramente interessante. Dopo il successo riscontrato nel mondo, il colosso dei social ha lanciato in 32 Paesi tra cui l’Italia,, la piattaforma integrata che permette diGuarda anche:Dopo un miliardo e mezzo di interazioni effettuate nel mondo, la sfida disarà dunque quella di competere e superare i social di incontri più famosi come. Per usufruire della piattaformabasta aggiornare l’app di Facebooke e dare il consenso o meno all’uso di questo nuovo aggiornamento. Il team del software ha confermato che si tratta di una funzione attivabile grazie ad “”. L’unico vincolo per l’utilizzo di Dating è rappresentato dall’età poiché si dovrà essere necessariamenteper poterlo usare.si avvale degli altri canali social firmati Zuckeberg per usufruire delle varie funzioni con cui si desidera interagire: è possibile infatti usareper le videochiamate,per condividere e aggiornare le foto eper condividere le storie. Inoltre è possibile iscriversi ain modo da facilitare le interazioni con utenti con interessi simili. Per evitare il pericolo del “”, infine, su Dating non è possibile condividere link, foto, denaro e video.Un’interessante opzione che accompagna l’uscita diè quella che si chiama “”: si tratta di una particolare funzione che permette di selezionaree vedere se anche loro fanno lo stesso. In tal caso, si riuscirà a scoprire se l’interesse è reciproco o meno.L’utilizzo dei dati personali sulle reti informatiche rappresenta sempre un elemento delicato e di primaria importanza. Per questo, Zuckeberg ha già rassicurato tutti gli utenti iscritti a Facebook sulla totale sicurezza dei dati anche all’interno di Dating. Una volta effettuato l’accesso sulla piattaforma infatti, è possibileIldi tutti gli utenti inoltre rimarrà semprein modo da non essere visibile agli altri contatti fra gli amici di Facebook e viceversa, impossibile quindi visualizzare chi fra gli amici è iscritto a Dating.