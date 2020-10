Su WhatsApp Web in arrivo chiamate e videochiamate da desktop

In arrivo il nuovo aggiornamento di WhatsApp Web

Tutte le funzionalità delle chiamate e delle videochiamate su WhatsApp Web

Durante i mesi di lockdown, tutti abbiamo fatto un uso spropositato, riversandoci sulle piattaforme gratuite e più conosciute, prime fra tutte. Anche WhatsApp nel corso di questi mesi si è mantenuta al passo con le nuove esigenze dovute ai repentini cambiamenti nella società, aumentando ad esempio).Recentemente gli sviluppatori della app tra le più utilizzate al mondo hanno annunciatoche potrebbe rivelarsi particolarmente interessante. Scopriamo Di cosa si tratta!Guarda anche:Una delle funzioni più apprezzate di WhatsApp è sicuramente quella di poter collegare la chat dallo smartphone al pc. Se è vero che la comodità e la velocità di risposta di tale funzione sono vantaggi innegabili dell’, è altrettanto vero però che questo sistema fino ad ora ha presentato alcunirispetto alle funzioni offerte dal telefono. Fra tutti, l’impossibilità di poter. Il nuovo aggiornamento in fase di preparazione, però, mira proprio a superare questo limite, estendendo al collegamento da pc, anche le funzioni già attive sull’applicazione dello smartphone.Un’interessante funzionalità a cui il team di WhatsApp sta lavorando è quella di. In realtà un tipo di funzione analoga attivata attraverso il client desktop di WhatsApp esiste già ma utilizza lo spazio virtuale di Facebook Messenger. Il nuovo aggiornamento sarà quindi finalizzato ad implementare la stessa funzione, senza il ricorso ad altri social ma al solo sistema di WhatsApp. Inoltre saranno rese disponibili anche: gli screenshot dei test che gli sviluppatori stanno effettuando, mostrano che durante la ricezione di una chiamata, comparirà una piccola finestra di invito a parteciparvi, su cui sarà visibile il nome del contatto da cui è stata avviata e ovviamente i tasti che permettono di accettarla o rifiutarla. Anche se ancora non è stato reso noto quando le nuove funzioni saranno disponibili, viene da chiedersi se WhatsApp Web, con il prossimo aggiornamento, riuscirà ad imporsi sulle altre piattaforme anche per quel che riguarda le chiamate e videochiamate.