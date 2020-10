Su Amazon si pagherà con il palmo della mano

Amazon One, l’esperimento del colosso e-commerce: "pagamenti palmari" in arrivo

Sensori, telecamere e impronte biometriche: la "firma palmare" sarà davvero sicura?

Nell’ultimo decennio è cambiato radicalmente il modo di fare acquisti soprattutto grazie all’avvento di, che ha modificato non solo i consueti metodi di pagamento in contanti, sostituendoli con le carte di credito e prepagate, ma ha anche reso più facile e veloce l’acquisto di articoli grazie al market online, sempre aperto.Guarda anche:La rivoluzione di Amazon non vuole però fermarsi: il colosso ha infatti da poco lanciatoche in futuro potrebbe sostituire anche le stesse carte di credito. La nuova frontiera del pagamento potrebbe infatti essere la scansione del. Si tratta di, la, che rappresenta l’ultimo esperimento lanciato dal colosso delle vendite online che ne sta testando l’efficacia in due negozi fisici. L’intento di Amazon è ovviamente quello di diffondere la, vendendola ad altri negozi e supermercati in modo da incrementare il fatturato dell’azienda. Per questo motivo, l’idea sarà estesa ad un’altra ventina di punti vendita della catena di Amazon Go e anche ai supermercati della catena Whole Foods.La nuova tecnologia studiata e testata da Amazon permette infatti di effettuare acquisti attraverso. Attraverso questo sistema di ultima generazione infatti, il cliente, una volta arrivato alle casse, non avrà bisogno né di portafoglio né di alcuna carta, poiché potrà effettuare il pagamentoinsomma si configura comeche permette, sostituendo di fatto l’uso diretto di quest’ultima. Se da una parte questo esperimento rappresenta un ulteriore passo in avanti per effettuare acquisti rapidi e semplici, dall’altra ha ovviamente suscitato numeroseper quel che riguarda. In particolare, è stato proprio, importante esponente del, a sottolineare la pericolosità dell’iniziativa di Amazon: “a corporation private è un, dal momento che”.