WhatsApp, arrivano messaggi che si autodistruggono: ecco come usarli

WhatsApp, messaggi a tempo: autodistruzione dopo 2 secondi o un'ora

I messaggi che si autodistruggono su WhatsApp solo per i gruppi

WhatsApp, come salvare i messaggi che si autodistruggono

Come Telegram o Snapchat, anche. Proprio così: si tratta di(non parliamo, quindi, dello stato che si distrugge in 24 ore), che avranno. Questo è di sicuro un sollievo per tutti coloro che hanno lo smartphone intasato da messaggi di gruppi e chat varie, e che sono troppo pigri per cancellare di volta in volta le conversazioni che non servono più. Secondo quanto riportato dal sito specializzato WABetaInfo , la funzione di auto cancellazione sarebbe inclusa nella versione di test dell'applicazione (nello specifico la numero 2.19.275) e potrebbe quindi essere operativa a breve, anche se non si conosce ancora una data precisa.MaIn pratica, si potranno inviare dei, un conto alla rovescia. Il messaggio può avere vita brevissima (5 secondi) o decisamente più lunga (un'ora), ma non esistono al momento altre opzioni o vie di mezzo. Vero è che, se si tratta di un test, questo potrà essere modificato successivamente. Chi può dirlo? Intanto, ciò che è importante è che, scaduto il tempo, la chat scomparirà non lasciando alcuna traccia.Tuttavia, aspettate a cantare vittoria. Non potrete utilizzare la funzione per mandare messaggi in codice stile 007 come e a chi volete. Sembra che la funzione infatti può essere attivata solo nelle chat di gruppo, e che questo tipo di messaggi potranno essere inviati solo dall'amministratore.Va detto poi che, eccome. Si può sempre essere abbastanza veloci da fare uno screenshot e salvare il messaggio, per poi leggerlo in un secondo momento o inviarlo a chi non ha avuto il tempo di leggere.Consideriamo però la comodità di avere la possibilità di cancellare in brevissimo tempo un invito e le successive risposte, o magari un'informazione sui compiti o sulla scuola, senza doverlo fare a mano, riacquistando così in un lampo prezioso spazio sul telefono: in questo senso possiamo dare con gioia il