Novità su WhatsApp: i gruppi cambiano e ci sarà più privacy

Non ci è nuovo che l’azienda Facebook inc., fondatrice di Facebook e acquirente di 57 start up tra le quali WhatsApp e Instagram , prenda a cuore la privacy dei propri utenti. In questo senso arrivano nuove funzioni per WhatsApp, in particolare nella gestione dei gruppi.

Finora, si poteva fare ben poco: silenziare, uscire o accettare le tante notifiche tipiche di queste "assemblee" virtuali. Oggi però avremo qualche opportunità in più.

WhatsApp: cambiano i gruppi

Novità WhatsApp, come funzioneranno i nuovi gruppi

La piattaforma messaggistica sta infatti mettendo in atto una nuova opzione che permetterà agli utenti di scegliere chi potrà inserirli nei gruppi.al fine di evitare di ritrovarsi in un gruppo contro la propria volontà, con il conseguente spargimento di un dato sensibile qual è il numero di telefono.Adesso l'solo dai propri contatti, poter essere aggiunto in un gruppo anche da contatti sconosciuti o, infine, non poter essere aggiunto in un gruppo da nessuno. Una novità che, da una parte, toglierà a chi usa WhatsApp parecchie seccature; dall'altra, permetterà di evitare il problema dello spargimento dei dati sensibili di un utente contro la propria volontà. Tuttavia, secondo Mark Zuckerberg, per riuscire a ottenere una vera svolta sulla gestione della privacy l’unica soluzione è che i governi creino un regolamento mondiale per Internet.