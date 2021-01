WhatsApp, nuove regole sulla privacy: cosa succede se accetti?

Novità in arrivo su Whatsapp: cambia la privacy

Whatsapp sarà meno sicuro?

I cambiamenti di privacy agiranno anche in Europa?

Whatsapp è arrivato a un ultimatum:. Infatti, anche in Italia, sono ormai tantissimidella nota app.Ma tutto ciò cosa vuol dire? Scopriamo insieme tutte le novità.Come già accennato, negli ultimi giorni sugli schermi dei nostri smartphone ha fatto la comparsa un messaggio particolare all’apertura di Whatsapp:. Per poter continuare ad usare l’applicazione era dunque necessario: ma esattamente, cosa prevedono questi cambiamenti? Ebbene,. E dunque a cambiare sono principalmente, come spiegato bene da Repubblica Quindi non potremo più considerare l’app di messaggistica uno strumento sicuro per parlare con amici e parenti? Non proprio, o meglio,"per gestire i nostri Servizi globali, dobbiamo memorizzare e distribuire contenuti e informazioni nei nostri data center e sistemi di tutto il mondo, anche al di fuori dei Paesi di residenza dell'utente e di proprietà dei nostri fornitori di servizi, comprese le società affiliate, o gestita da essi." Dunque nessuna novità sul funzionamento dell’app,: il cambiamento nell'offerta di questi servizi riguarda il fatto cheTuttavia, dopo le perplessità espresse da numerosi utenti su tutti i social circa il cambio di passo di Whatsapp in fatto di privacy,: “Non ci sono modifiche alle modalità di condivisione dei dati di WhatsApp nella Regione europea, incluso il Regno Unito, derivanti dall'aggiornamento dei Termini di servizio e dall'Informativa sulla privacy - spiega un portavoce di WhatsApp - Non condividiamo i dati degli utenti dell'area europea con Facebook allo scopo di consentire a Facebook di utilizzare tali dati per migliorare i propri prodotti o le proprie pubblicità". Dunque per ora possiamo dormire sonni tranquilli,