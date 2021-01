TikTok: cosa non potrà più fare chi ha meno di 16 anni

TikTok, sempre più rafforzata la protezione dei dati personali dei minori

Nuove regole e restrizioni su TikTok per la tutela dei dati degli under 16 in Italia

Sono arrivaterivolte a milioni dia cui sarà garantitaall’interno di, il più famoso social cinese capace di creare brevi video divertenti che nell’ultimo anno ha spopolato proprio fra i più giovani.Le stime rivelano infatti che(in USA la percentuale sale al 60%).Per tutelare dunque un così grande numero di utenti, da ieri tutti, sono divenutiimpedendo dunque la visualizzazione e la condivisione dei contenuti ad un pubblico indifferenziato e generico.Dopo l’indagine condotta dalsul livello di tutela della privacy dei profili di, sono stati infatti stabiliti alcuniGuarda anche:Nel corso degli scorsi mesi sono stati molti i passi fatti nella direzione della. Dopo le limitazioni sulla “messaggistica diretta” e sulle “dirette streaming” degli under 16 infatti, in Italia sono state inserite nuove regole ritenute necessarie dal Garante della Privacy che, come spiega Alexandra Evans, Head of Child Safety di Tik Tok Europe, non rappresentano certo un “traguardo finale” poiché è necessario rendere costante il “miglioramento delle nostre policy, investendo nella tecnologia e nei nostri team di moderazione, in modo tale che TikTok rimanga un luogo sicuro”.Tutelare i più giovani, aggiornando i termini in materia di privacy di quella che è la fascia di utenti più presente nell’app, è dunque uno degli obiettivi costanti degli sviluppatori dell’app, come sottolinea anche Elaine Fox, Head of Privacy, EMEA di TikTok: “e, in particolare, quando si tratta dei nostri utenti più giovani, motivo per cui stiamo apportando questi significativi cambiamenti.a impegnarsi attivamente nel proprio percorso in materia di privacy online e, facendolo fin da subito, speriamo di ispirarli ad assumere un ruolo attivo e prendere decisioni consapevoli sul tema”.La restrizione principale riguarda ovviamenteche, nei profili degli, dovranno avere l’di questi ultimi sia per essere guardati sia per essere commentati. I più giovani infatti tra le nuove impostazioni potranno sceglieree restringendo quindi il campo di visualizzazione.Nella stessa direzione di protezione dei dati personali,mentre per coloro che hanno tra i 16 e i 17 anni, l’impostazione è di disattivata di default, ma possono decidere di attivarla.Infine, anche la funzione dei “” e per quella dello “” che permette di tagliare le scene per poi riassemblarle in altri video, hanno subito diverse limitazioni:Per gli utenti fra i 16 e i 17 anni, invece, le funzioni saranno disponibili solo per gli altri utenti “Amici”.