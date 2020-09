Sarà vietato scaricare TikTok: ecco da quando e dove

TikTok sarà bandito dagli store digitali?

TikTok bloccato in America?

L’intervento di Oracle e l’algoritmo infallibile di TikTok

Se prima le grandi guerre si combattevano nelle trincee,. Infatti è da mesi che, l’app cinese, diventata virale in tutto il mondo e che permette ai propri utenti di creare e ricreare situazioni e coreografie,Come mai? Scopriamo insieme le motivazioni di questo astio e la contromossa che sta per mettere in atto il Governo di Trump proprio per colpire l’app cinese.Sfatiamo questo mito: TikTok, almeno per ora,. Quindi potrete continuare a postare e creare balletti e coreografie senza paura di veder scomparire il social dal vostro telefono. Tutt’altra musica - letteralmente -. Sono ormai palesi i dissapori tra la potenza statunitense e la Cina, e sembrerebbe proprio che ora la partita si sia spostata sul digitale.Ebbene, sembrerebbe che questa forte tensione tra Stati Uniti e Cina“Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un'azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuovendo allo stesso tempo i nostri valori e le norme della democrazia”. Lo afferma il segretario al Commercio americano, Wilbur Ross, confermando il divieto per WeChat e TikTok a partire da domenica 20 settembre, lo riporta il Sole24Ore . “Il Partito Comunista Cinese ha dimostrato di usare queste app per minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia americana”, aggiunge il Dipartimento del Commercio. Dunque sarebbe ufficiale?Sembra quindi tutto finito per gli utenti americani di TikTok, ma non è ancora detto.ha proposto alla Casa Bianca la cessione del 20% a Oracle, multinazionale della Silicon Valley, che garantirebbe così come partner tecnologico la tutela dei dati. Ma da Washington non è ancora arrivata risposta. In gioco non c’è solo un discorso dima c’è anche il segreto del successo dell’app cinese: il suo. L’algoritmo di TikTok infatti è una delle eccellenze della tecnologia moderna, capace, attraverso intelligenza artificiale e big data, di raccomandare contenuti personalizzati che spingono gli utenti a creare nuovi video e a restare per più tempo nell’applicazione.Solo il tempo potrà dircelo, e pare evidente che anche se TikTok venisse bloccata negli States a partire dal 20 settembre, la partita non sarà ancora del tutto chiusa.