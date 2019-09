Ritorno a scuola tech: tutta la tecnologia da mettere nello zaino

Kobo Libra H2O

Prezzo: Euro 179

Lenovo Chromebook C340

Prezzo: Euro 349

iPad 7

Prezzo: da Euro 389 (solo Wi-fi), 529 (LTE).

Motorola OneZoom

Prezzo: Euro 399

Sony WF1000XM3

Prezzo: Euro 249,99

Michael Kors MKGO

Prezzo: Euro 299

Thule Aptitude

Prezzo: Euro 79.95

Con l’inizio delleportare con noi quotidianamente, sia per aiutarci nello studio che per farci passare qualche minuto di svago. Settembre e ottobre come ogni anno son colmi didi ogni tipo, per questo abbiamo scelto per voi quello che potrebbe esservi utile non solo per lo studio, ma anche perGuarda anche:L’ultimorivoluzione un po' alcuni concetti e mette la comodità del lettore al primo posto, senza tralasciare naturalmente l’attenzione al design e le performance. Anche se l’interfaccia rimane touch,integra due pulsanti fisici che migliorano la rapidità dello scorrere delle pagine, oltre a permettere di farlo con una mano sola mentre si tiene in mano l’eBook reader. A tal proposito,salta subito all’occhio un bordo più corposo che aumenta non di poco le dimensioni del dispositivo rispetto ad altri più tascabili (scordatevi di metterlo nella tasca interna del giubbotto a meno che avete tasche molto capienti), ma ha il lato positivo di permettere una presa più salda e all’occorrenza di posizionarlo in orizzontale. Impermeabilità garantita non solo per schizzi indesiderati, ma per un massimo di 60 minuti e fino a due metri di profondità, inoltre lo schermo antiriflesso da 7” HD Carta E Ink riflette la nociva luce blu e permette di leggere in qualsiasi condizione di luminosità, anche al buio grazie alla retroilluminazione personalizzabile. La memoria interno di 8 GB permette di archiviare circa 8.000 libri, dando la possibilità di avere sempre con noi tutta la nostra libreria, inoltreè garantita per due settimane con una singola carica, rendendo quasi inutile portarsi dietro il caricabatteria quando si parte per le vacanze.Basato sul sistema operativosi presenta anche in una configurazione super-compatta da 11”. Naturalmente il fatto di non utilizzare un sistema Windows lo penalizza leggermente se siete abituati ad esso o se avete necessità di utilizzare particolari programmi che girano sotto Windows, se però dovete impiegarlo solamente per le funzioni base di navigare, scrivere, social e così via,non sarà affatto penalizzato. Con il fatto che è basato su sistemo operativo Google, basta inserire i propri dati di accesso all’account Google e il C340 è pronto per essere utilizzato, naturalmente tutto quello che è disponibile su Play Store potrà essere installato sul C340, dai programmi ai giochi. Nella sua configurazione top all’interno del C340 troverete un processore Intel Celeron N4000, 8 GB di RAM e 64 GB di storage eMMC, il tutto dietro a un o schermo IPS HD touch con risoluzione 1366x768. La qualità delle videochiamate è garantita da una webcam HD 720, mentre i due altoparlanti stereo da 2 W si occuperanno di tutto quanto è rivolto al multimediale. L’autonomia è dichiarata di circa 10 ore, più che sufficienti per coprire un’intera giornata di studio, ovviamente se si utilizza per guardare numerosi video la durata della batteria cala inevitabilmente. Essendo un 2-in-1 il C340 può essere anche utilizzato come tablet grazie alla sua cerniera a 360° e soprattutto al suo schermo touch. il Lenovo C340 è disponibile nei colori Sand Pink e Platinum Grey.arriva finalmente anche. Nella sua nuova incarnazione la schermo retina display da 10,2”, con una luminosità di 2,5x più elevata rispetto al suo predecessore., mentre rimane invariato il processore A10 Fusion, anche se Apple garantisce che le prestazioni sono notevolmente aumentate di circa il doppio. È stato implementato il supporto alla Apple Pencil (acquistabile separatamente Euro 99) e un connettore per collegarci la Smart Keyboard (anche lei opzionale a Euro 179), in questo mododiventa davvero un dispositivo di produttività oltre che di intrattenimento. Il peso è solamente di 500 grammi, mentre la connettività LTE di classe Gigabit permette una velocità di connessione davvero superiore. Rimangono confermati il jack cuffie da 3,5mm, l’ingresso Lighting, la fotocamera posteriore da 8 MP e quella frontale da 1.2 MP. La batteria promette 10 ore di autonomia, naturalmente se non viene “spremuto” con ideo e giochi troppo impegnativi. Il nuovo iPad 7 sarà disponibile da oggi in prevendita nei tagli di memoria da 32GB fino a 128 GB e nelle colorazione Argento, Grigio Siderale e Oro.Con la suae il suo innovativo design,si candida prepotentemente tra gli smartphone top per quanto riguarda la fotografia. Anche in condizioni di scarsa luminosità la qualità di scatto è di altissimo livello grazie alle funzionalità Night Vision, dispone di un doppio stabilizzatore d’immagine OIS, di un teleobiettivo da 8 MP, un grandangolare da 16 MP e di uno zoom ottico. In pratica in ogni situazione di scatto il Motorola OneZoom può scegliere che obiettivo dedicato utilizzare per tirare fuori il meglio da ogni foto. Il display da 6,4” è un OLED Max Vision con risoluzione Full HD 1080p privo di margini, in modo da sfruttare al meglio tutta la superficie della scocca. Incredibile l’autonomia, si parla di ben due giorni con una singola carica e in caso di necessità di una ricarica veloce si può sfruttare la funzionalità TurboPower per avere qualche ora di batteria in pochissimi minuti. All’interno un processore Qualcomm Snapdragon 675 8 Core a 1.8 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria espandibili con MicroSD fino a 1 TB ed è in grado di girare video ance i 4K. Purtroppo i soli 4 GB di RAM lo rendono meno veloce rispetto a molti modelli sul mercato, in compenso il prezzo è decisamente interessante, soprattutto se quello che cerchiamo in un uno smartphone è la qualità fotografica, in questo caso, a discapito di un po' di reattività in meno. Il Motorola OneZoom è disponibile nelle colorazioni Electric Gray, Cosmic Purple e Brushed Bronze.si presentano con un design di livello e con tutti i vantaggi della tecnologia di eliminazione del rumore HD QN1, che assicura un silenzio senza precedenti anche in condizioni particolarmente rumorose. Il tutto grazie all’impiego di due microfoni, uno feed-forward e uno feed-back, posizionati sulla superficie delle cuffie, che catturano tutti i suoni ambientali circostanti, gli eliminano e ci permettono di concentrarci esclusivamente sulla musica. Questo vale sia per il rumore del traffico di città, che per l’insopportabile frastuono che troviamo in aereo, che con delle cuffie tradizionali ci impedisce di vedere un film o ascoltare musica sentendo con distinzione ogni suono. Gli auricolari WF1000X di Sony garantiscono anche un’ottima qualità audio grazie all’elaborazione del segnale audio a 24 bit e al convertitore audio DAC con funzionalità di amplificazione.esegue l’upscaling dei file compressi, anche in formato MP3, per riprodurre un audio simile a quello ad Alta Risoluzione. Il ridotto consumo energetico del processore di eliminazione del rumore HD QN1e aumenta significativamente l’autonomia della batteria e le ore di ascolto, parliamo di circa 24 ore di riproduzione attivando la cancellazione del rumore, inoltre l’elegante custodia funge anche da caricabatterie portatile, che permette con soli 10 minuti di ricarica circa 90 minuti di batteria. Per comodità, si può attivare la funzionee comunicare senza dover rimuovere gli auricolari. È sufficiente appoggiare il dito sul pannello touch dell’auricolare sinistro per abbassare rapidamente il volume audio e tornare a sentire i rumori esterni, per ordinare qualcosa da bere o ascoltare un annuncio. Grazie ai sensori touch degli auricolari, personalizzabili al 100% [3], bastano dei semplici tocchi per riprodurre un brano, metterlo in pausa, saltarlo o attivare l’assistente vocale. Inoltre, la nuova funzione Wearing Detection mette automaticamente il brano in pausa se si rimuove uno degli auricolari e riprende la riproduzione quando lo si reinserisce, in modo da non far perdere neanche un secondo dei brani preferiti.Elegante e stiloso,è tra gli smartwatch più performanti di ultima generazione appena presentati l’IFA di Berlino.e sfrutta la tecnologia GoogleTM in modo da offrire il massimo livello di personalizzazione. Il suo altoparlante integrato permette di rispondere alle chiamate tenendo le mani libere, utile particolarmente se si è al volante e non si dispone di Bluetooth integrato nell’auto. Oltre a questo sempre tramite l’altoparlante sarà possibile parlare con l’Assistente Google, ricevere avvisi audio delle notifiche e riprodurre musica dalle app compatibili., sfruttare l’app Google Fit che semplifica il monitoraggio degli obiettivi di fitness, utilizzare Google Pay per pagamenti rapidi e grazie allasi può personalizzare in base al look di ogni giorno. Niente paura per l’autonomia, la sua batteria a lunga durata garantisce il funzionamento per diversi giorni con una singola ricarica (la ricarica rapida richiede solamente 1 ora), mentre riguardo allo spazio d’’archiviazione ci sono ben 8 GB a disposizione. A livello di design l’MKGO è interamente realizzato con cassa in alluminio e nylon per garantire estrema leggerezza e comodità ed è disponibile con cinturini rosa, nero, bianco o rosso in silicone.Loè progettato per essere uno zaino pratico sia per l’uso scolastico quotidiano, che per un fine settimana fuori porta. All’interno è dotato di una, inoltre essendo molto organizzato in termini di spazi e scomparti, è possibile riporre libri e quaderni nello scomparto principale e dedicare quello secondario ad oggetti più piccoli. Le due tasche laterali fanno spazio ad una o più borracce; oltre a queste, la tasca anteriore è perfetta per tenere al sicuro i piccoli dispositivi elettronici come powerbank, cuffiette e altri accessori, senza il rischio di perdere qualcosa durante un’improvvisa corsa al bus. Gli spallacci imbottiti, il pannello posteriore trapuntato e la maniglia di trasporto con cinghia assicurano comfort e facilità nei movimenti, mentre i suoi 24 litri di capienza gli permettono di contenere davvero di tutto.