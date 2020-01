Pronti per la montagna? Ecco tutta la tecnologia da mettere nello zaino

Nokia 800 Tough

Natale e Capodanno sono ormai un lontano ricordo, ma per fortuna ci sono ancora i weekend e, per qualche fortunato, magari una bella settimana bianca, dove tra sci e snowboard ci si gode qualche meritato giorno di vacanza sulla neve. Ovviamente al giorno d’oggi non si può stare senza tecnologia neanche un’ora, figurarsi qualche giorno, ecco quindi qualche consiglio sui dispositivi da non dimenticare a casa o da comprare per l’occasione.Portarsi sulle piste l’ultimo modello di smartphone da 1000 Euro potrà sicuramente essere bello e comodo per quando siamo in relax, ma allo stesso tempo rischioso quando siamo sulle piste e rischiamo di rompere il vetro durante una caduta, specialmente se siamo principianti. Meglio portarsi dietro uno smartphone che non avrà l’ultimo display OLED e l’ultimo processore, mae ci permetterà di avere a portata di mano le app indispensabili. Il Nokia 800 Tough è stato sviluppato proprio con questo concetto, un telefono che offre tutte le funzionalità indispensabili come WhatsApp, Facebook, Instagram e tutti i vari social, in(da -20°C a 55°C),grazie alla classificazione IP68 (può resistere immerso a 1.5 metri per 30 minuti) e resistente a qualsiasi urto o caduta da un’altezza di 1.8 metri. Il tutto garantito da test di standard militare. Grazie alla presenza di un anello per attaccarlo facilmente allo zaino, al polso o a un qualunque cordino, è possibile portarselo dietro per andare a sciare, scalare o semplicemente camminare in montagna. A livello di dimensioni il Nokia 800 Tough pesa solamente 161 grammi, dispone di unae ha un design che ricorda molto i cellulari anni ’90. Come prestazioni abbiamo il supporto alle reti $G/LTE, un processore Snapdragon 205, 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna espandibile fino a 32 GB tramite MicroSD. Ovviamente non sono prestazioni nella media, ma non dimentichiamo che stiamo parlando di. Enorme l’autonomia,(avete letto bene) in stanby e svariati giorni con un utilizzo normale. presente anche una fotocamera da 2 MP che è lì gusto per presenza.Prezzo: 129 EuroSe volete portarvi in montagna uno smartphone a prova di tutto ma non volete rinunciare alle prestazioni e magari volete anche qualche funzione specifica in più, la scelta non può che ricadere sul CrossCall Trekker X4., per abbastanza intendiamo che potrete anche portarlo in giro in situazioni normali senza sembrare che avete uno smartphone di 5 anni fa., certificato IP68e resiste a cadute da 2 metri di altezza. Dopo la resistenza la caratteristica più importante del Trekker X4 è senza dubbio il comparto fotografico. Lo smartphone non solo monta una dual camera con 2 sensori Sony da 12 MP, ma una delle due è una vera e propria action cam con un’apertura grandangolare di ben 170°. Se a livello di foto non si urla certo al miracolo ma, èche avremo davvero notevoli vantaggi. Tanto per cominciare tramite i numerosi accessori potremo fissare lo smartphone praticamente ovunque come ad esempio sul casco o sul petto, poi a livello di stabilizzazione avremo davvero di che stupirci. Non siamo al livello di un’action cam pura ovviamente, ma il risultato vi potrebbe sorprendere, anche perchéa 30 FPS o a 1080p a 120 fps. Inoltre