I social network per imparare le lingue straniere gratis e farti nuovi amici

Se non puoi andare a lezione di inglese, non vuol dire che tu debba rinunciare a studiarlo. Ma il discorso non si limita certo soltanto allo studio dell'inglese, ma anche di tutte le altre lingue come il francese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese, il russo, il giapponese, il cinese...In questi giorni che si ha molto più tempo a disposizione del solito,Come? Iscrivendoti ad un social network che ti metta in connessione con tante altre persone con il tuo stesso desiderio, quello di imparare una lingua tutta nuova o semplicemente di non perdere, attraverso conversazioni con altri utenti, una che già si conosce.Ci sono tantissimiinfatti che danno la possibilità di avere di, insegnanti e studenti di tutto il mondo, in qualsiasi lingua e in qualsiasi momento. Rappresentano dunque uno strumento facile, veloce e gratuito a cui è possibile accedere attraverso una semplice registrazione di un account, da smartphone o da tablet, e si è pronti per entrare in un mondo plurilingue! Conversation Exchange è una comunità online che ti aiuta a trovare persone che, da ogni parte del mondo, vogliono imparare una lingua straniera. Basta accedere,. Con questo sito puoi migliorare le tue capacità di ascolto, la tua pronuncia, o imparare anche una lingua straniera completamente da zero.Una community con più di 50 milioni di madrelingua è Busuu da computer, tablet o smartphone. Funziona in modo facile e divertente: puoi mettere a disposizione le tue conoscenze linguistiche ed interagire con gli altri iscritti. Le lezioni, se vuoi seguirle, sono di soli 10 minuti.La community di Italky permette la connessione tra milioni di studenti di lingue di tutto il mondo:. Hai oltre 130 lingue tra cui scegliere e! Insomma questa app sa trasformare semplici conversazioni in classe in scenari di vita reale. Hellotalk è un social network che offre la possibilità di scegliere tra più di 100 lingue diverse.Tra i suoi strumenti, decisamente facili e intuitivi, possiedeche consente di scrivere 500 caratteri in una lingua e poi convertirli in un'altra, oppure di parlare 5 minuti in una lingua e convertirli in un'altra.Attraverso Speaky puoi conversare con persone che condividono i tuoi interessi e le tue passioni di, avviando una chat o una chiamata (audio e video), direttamente dal tuo browser. Attualmente questo social network possiede una media di circa 6000 persone online contemporaneamente. L'app è disponibile inoltre su tablet e smartphone sia per Android sia per IOS.