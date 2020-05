Le pagine social che hanno condiviso più fake news sul Coronavirus

Fake news sul Coronavirus: le pagine che le condividono

Le fake news più diffuse sul Coronavirus

Quali sono le pagine portatrici di fake news sul Coronavirus

ღஐღ Semplicemente Charlie ღஐღ

Luxury Fashion

Ti amo, però ღஐღ Semplicemente Charlie ღஐღ

Un Pensiero UnicoTu

Una favola nel Cuore ಌ

I pensieri folli di due sognatori

La vita

·ڿڰۣಌڿ Il nettare dell’amore ·ڿڰۣಌڿ

ღ Nel Cuore Delle Donne ღ

Il mondo di Nelly ⊱

In momenti di gravi emergenze una delle cose più importanti è quello di. Tuttavia in questo momento storicoche si possono trovare ormai ovunque sul web. Come fare per difendersi? Intanto bisogna sempree di cui ci si fida, inoltre, e in ultimo potete consultareper essere sicuri di non inciampare in una di queste mentre scorriamo nella home dei nostri social preferiti.Il portale online NewsGuard ha pubblicato unche condividono fake news. Infatti, nonostante l'impegno dei diversi social network nel combatterle, alcune di queste notizie false possono sfuggire al controllo e propagarsi prima di essere definitivamente bannate ed eliminate. L’analisi portata a termine da NewsGuard ha identificatodi disinformazione relativa al COVID-19 per: queste pagine, infatti, nel loro insieme raggiungono. Le fake news condivise da queste pagine provengono principalmente da due siti: ViralMagazine.it Secondo la ricerca di NewsGuard, le fake news che vengono condivise sui social contengono le notizie più, per lo più riportate senza citare fonti attendibili che possano sostenere quanto scritto negli articoli. Come ad esempio un articolo pubblicato da FanMagazine.it che sostiene che. Oppure un altro articolo del sito ViralMagazine.it afferma falsamente che. O ancora, sempre dalle pagine che diffondo questo tipo di notizie false è emerso un articolo di ViralMagazine.it che sostiene che. Ovviamente tutte possono essere bollate nel modo più assoluto come, in quantoLe pagine social in questione si “” da pagine inerenti ad altri argomenti, dalla moda, alla salute e benessere, fino al cibo e ricette,. Scopriamo insieme questo decalogo indicato dallo studio di Newsguard, segnalando però che la maggior parte di queste pagine, dopo numerose segnalazioni,dalla piattaforma in questione: