Fake News, come riconoscere e combattere le bufale online?

Fake news: che cosa sono e perché si diffondono

Fake news: i consigli per riconoscerle e combatterle

Non fidarti dei titoli

Controlla il contenuto cercando la fonte originale

Chiedi prove se hai dubbi

Confrontati con un esperto o con un ente competente

Non credere a tutto ciò che viene messo in rete

Impara a riconoscere le notizie false

Smentisci ciò che non è vero

Inizia a segnalare le notizie false

Non essere indifferente a ciò che leggi, riguarda anche te

Contribuisci anche tu per una rete vera e sicura

Contro le fake news e gli altri rischi della rete tornano i Super Errori di Generazioni Connesse

È un dato di fatto, le. Ma l’arrivo diha sicuramente aiutato le cosiddettea diffondersi in modo più semplice e veloce. Ma cosa si intende esattamente con fake news? Questo termine indica tutte quelleche, propagandosi tra i disparati canali di comunicazione, creano un pericoloso cerchio diA scendere in campo con l’obiettivo di contrastare la diffusione delle fake news è il Safer Internet Centre italiano coordinato dal Ministero dell’Istruzione, Generazioni Connesse , che con una nuova campagna di sensibilizzazione ha deciso di aiutare i giovani nativi digitali a riconoscere ed evitare i rischi della rete. Perché è importante coinvolgere i giovani? E come contribuire a combattere le bufale? Te lo spieghiamo in questo articolo!Come avrai potuto notare un sinonimo molto utilizzato per “fake news” corrisponde al nostro italiano. Ti sei mai chiesto il motivo di questa traduzione? Secondo il Vocabolario della Crusca il termine "bufala" potrebbe derivare dall'espressione "menare per il naso come una bufala", ovvero portare a spasso l'interlocutore trascinandolo come si fa con i buoi e i bufali per l'anello attaccato al naso. Si tratta dunque di unche riguarda tutti ie che tocca un principio cardine delle nostre società democratiche:. Sempre più spesso, infatti, i social network diventano contenitori di notizie capaci disu temi importanti come la salute e la sicurezza,, distruggere la reputazione di figure pubbliche e non solo. Non a caso si assiste in parallelo al dilagare nelle nostre società di, che rinforzano pregiudizi già esistenti e contribuiscono a creare nuoveMa come sie perché dubitare di ciò che un amico ha pubblicato in rete? Come già anticipato, chi mette in reteconta sul nostro istinto a condividerle, senza rifletterci troppo. Per questo coloro che creano questi contenuti si servono di una nostra tendenza comune che in psicologia viene chiamata bias di conferma: crediamo che sia vero tutto ciò che vogliamo che sia vero anche quando non è! Ricorda, però, che condividere è un gesto importante e non bisogna farlo con leggerezza. Ecco dunqueche potresti seguire per contribuire ad una rete migliore e vera.Quante volte ti capitato di condividere sui social o sul gruppo social con gli amici una notizia dopo aver? Devi sapere che in molti utilizzanocon l’unico obiettivo di attirare il maggior numero possibile d’internauti andando contro ogni verità. Inoltre, è importante stare attenti alla sua formattazione:Se le informazioni riportate all’interno di un articolo ti sembranonon esitare a cercare la. Controlla l’autenticità dell’informazione facendo ricerche sul motore di ricerca e rintracciando l’articolo meno recente che riporta un titolo simile o la stessa foto. Molto spesso, infatti, vengono utilizzate le stesse foto per articoli con contenuti diversi per creare notizie clamorose e ingannevoli.Se un amico ha condiviso un post con una, ricorda cheè sempre un tuo diritto: fallo valere! Se il tuo amico cancellerà il post o non ti risponde, probabilmente ha qualcosa da nascondere o ha pubblicato una fake news. Se invece la notizia proviene da un’organizzazione che non conosci ma che segui sui social, controlla la sezione “Informazioni” della sua Pagina per scoprire di più.Come nella vita reale, in rete in molti pensano o fingono di sapere tutto. Se un account ha pubblicato dei, non esitare aper avere un confronto e valutare la veridicità della notizia.La rete è sicuramente un, ma non dimenticare che qui. Non credere subito a ciò che viene riportato perché anche. Infatti, anche profili che sembrano a prima vista autorevoli possono essere falsi, perché ci sono truffatori che si servono di piattaforme fraudolente per avere un esercito di follower e like. Mantieni sempre l’occhio attento quando sei online.Scovare una notizia falsa non ti risulterà difficile sedal quale è partita. Molte pagine online, infatti, nascono con il solo obiettivo di truffare e ricavare denaro attraverso condivisioni fuorvianti. Spesso li puoi riconoscere perché usano titoli drammatici e allarmisti ed esagerano con la pubblicità.Nel momento in cui ti rendi conto cheprova aciò che viene riportato. Molti altri utenti leggendo il tuo commento potrebbero iniziare a nutrire dubbi come te e inizierebbero ad indagare sulla veridicità della notizia.Dopo aver lasciato un commento di smentita, potresti. Se confermano il tuo giudizio potrebbero rimuovere il post dalla rete e mettere fine alla bufala.Ricorda che il tuo like e la tua condivisione potrebbero diventare denaro per i fabbricatori di notizie false.per evitare di condividere una bufala. Tutto ciò che è falso potrebbe spaventare, diffamare, umiliare o creare angosce inutili ad altri soggetti.Per contribuire ad unaè importante dare il buon esempio: non lamentarti nel buio, ma accendi una luce! Sensibilizza anche tu i tuoi amici e i tuoi genitori e fai comprendere loro l’importanza di una rete libera, vera e democratica.Quello delleè uno dei principali temi della, che ha dato vita ad una inedita web serie - dal titolo “Super Errori Reloaded” - per aiutare gli studenti a navigare senza rischi. Episodio dopo episodio potrai conoscere meglio. Questa volta i protagonisti, già apparsi nella prima serie del 2017, si troveranno di nuovo insieme per combattere contro il, metafora del lato oscuro di ogni utente di Internet. Determinata a sconfiggerlo, la squadra avrà dalla sua parte un nuovo personaggio, Enrico, un blogger che seguirà le vicende e contribuirà alla vittoria sul temibile nemico. Ma il rischio che il Postatore Nero torni è sempre in agguato: per questo è importante imparare i giusti comportamenti online. La prima delle quattro puntate è online dal 28 settembre sulle piattaforme social di Generazioni Connesse: a seguire, ogni settimana, sarà on line un nuovo video.