Privacy: dopo Tik Tok anche Instagram e Facebook sotto osservazione

Il problema dell’età per iscriversi sui social: l’inchiesta del Garante della Privacy

Dalla tutela dei dati alle altre problematiche connesse all’uso dei social da parte di minori

Dopo il drammatico episodio che ha visto coinvolta una bambina di soli 10 anni, vittima di unadiffusa su, l’App cinese di video più popolare al mondo, si sono accesi i riflettori su tutti i social network, tra cui anche. Ilsulle misure di sicurezza relative allaIn questo periodo si contano davvero molte azioni legali avviate in questa stessa direzione che interessano i principali social:rischiaper violazioni delle regole sul trattamento dei dati degli utenti, condivisi con Facebook, l’altra famosa app di proprietà di Zuckerberg. La tragica morte della piccola di Palermo ha suscitato non poche polemiche sull’utilizzo dei social da parte dei minori. La bambina infatti sembra che avesse anche alcuni profili attivi su Facebook e Instagram, cosa che ha immediatamente spinto il Garante della Privacy ad aprire un’inchiesta sulla tutela dei minori sulle due piattaforme.Guarda anche:In Italiastabilisce che il trattamento dei dati è consentito solo. Come è stato possibile dunque che una bambina di soli 10 anni si sia potuta iscrivere con più profili alle due piattaforme? Il nodo centrale dell’inchiesta si basa dunque sullesulle piattaforme da parte degli utenti e sulle. Come riporta Repubblica.it, è lo stessoa sottolineare che bisogna avere “almeno 14 anni per dare il consenso al trattamento dei propri dati”. In tutti i casi in cui l’età risulti inferiore, è necessario il consenso da parte dei genitori del minore. Lo stesso Pizzetti, sempre dal sito de Repubblica.it commenta l’azione dell’attuale Garante della Privacy approvando i principi del diritto da cui muove: “L'azione del Garante è così ben fondata sul diritto: vuole sapereChe nel caso di ha meno 14 anni significa avere il consenso dei genitori.”.Mentre ad Instagram e a Facebook il Garante ha datoin merito alle regole che i due social attuano per la verifica dell’età degli utenti, per quel che riguardaha invece richiesto. Del resto, proprio l’app cinese ha riscosso un successo mondiale proprio fra i giovanissimi, molti dei quali. Il problema dell’uso dei social da parte dei minori riguarda però anche altri aspetti legati al mondo delle app come quello degli, effettuati con le carte dei genitori, di applicazioni, giochi o qualsiasi altra merce in vendita negli store digitali (presenti anche sullo stesso Facebook). In questi casi, se l’acquisto viene effettuato senza il permesso del genitore, il contratto tra utente e fornitore potrebbe essere annullato. Manifestando la propria approvazione per le indagini svolte dal Garante, Pizzetti aggiunge inoltre che “, esattamente come nello spirito che anima”.