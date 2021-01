Senza connessione per 72 ore, ci riusciresti? Questo noto brand cerca te

Boomer vs Zoomer

72 ore "disconnesso": ci riusciresti?

: Wiko, il noto brand di telefonia, cerca 20 candidati dai 18 ai 25 anni per l'iniziativa, una social challenge dedicata alla GenZ per provare a mettersi nei panni delle generazioni precedenti interagendo attraverso un telefono non connesso, l'F300, nuovo feature phone Wiko.C’erano i tempi in cui bastava uno squillo per far capire a una persona che, in quel preciso momento, si stava pensando proprio a lei. C’erano i tempi in cui negli sms si saltavano gli spazi tra le parole per non sforare il limite massimo dei 160 caratteri disponibili. E c’è oggi quell’espressione divenuta tanto popolare: “che ne sanno i 2000!”. L'inziativa- che fa il verso al più noto Ok Boomer - consente dal 20 al 31 gennaio 2021 di proporsi volontariamente: chiudere nel cassetto per 3 giorni il proprio smartphone (mettendosi nei panni di chi ha vissuto prima del boom digitale), utilizzando al suo posto un telefono non connesso, nello specifico un feature phone F300 fornito proprio da Wiko.Nell’arco di queste 72 ore, i primi 20 ragazzi candidati vivranno esattamente come i coetanei di una generazione prima o di chi, ben più adulto come i loro stessi nonni, ha scelto espressamente un telefonino senza connessione. Come reagiranno? Sentiranno la necessità di aggiornare il feed dei profili social? Mancherà loro il veloce check mattutino dell’e-mail, oppure apprezzeranno i vantaggi di una vita non connessa, assaporando il “digital detox” che oggi è bramato anche dai giovanissimi?. Per partecipare occorrerà semplicemente– accessibile a questo link – e compilare il questionario in tutte le sue parti.I risultati raccolti daranno vita a uno spaccato curioso sulla Generazione Z, nativa digitale ma pronta a sorprendere con inaspettate rivelazioni.