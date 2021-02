Tik Tok: i profili da seguire per migliorare nello studio

Tik Tok: i profili di seguire per imparare

Tutto sulla scuola con @skuolanet

Grammatica italiana con @manolo_trinci

Matematica con @elevensvm

Inglese con @davidepatron

Greco e latino con @lavisconti

Diritto con @c4midrive

Con lo scoppio dellastudenti e docenti hanno dovuto fare i conti con le misure per contrastare la diffusione del virus passando inesorabilmente alla. Lacon i suoiè stata dunque fondamentale per continuare a garantire l’erogazione della, almeno per tutto il periodo del lockdown generalizzato.Tra gli strumenti disi è distinto anche, social dedicato a video di intrattenimento per i più giovani. Con l’hashtag #, infatti, molti docenti hanno deciso di mettere a disposizione le loroper rendere l’esperienza su Tik Tok anche un’. Vediamo insieme tutti iche potresti seguire per avere successo nello studio.Non solo, sdi contenuti trash dal web. Dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 e le disposizioni governative per scongiurare l’ulteriore diffusione del virus, ilè diventato undi lezioni interessanti in grado di formare gli studenti. In fondo con i giovani bisogna saperci fare: un’entrata ad effetto, una spiegazione semplice ma completa e quella curiosità in grado di catturare per molto tempo l’attenzione dei più giovani. Tra un balletto e l’altro sbucano dunque video con l’hashtah #con docenti e studenti universitari talentosi che hanno deciso di dare un nuovo volto al social, più sicuro e stimolante per la crescita dei giovani utenti. Ecco una lista di- alcuni proposti da Vanity Fair - che potresti iniziare a seguire per migliorare nello studio. Vediamoli insieme.Come non iniziare con il clicca qui per seguirci ), che vede protagonista di video didattici e di intrattenimento la bella e simpatica, con le incursioni di, il creator che ormai conoscete benissimo grazie ai video che pubblica su Skuola.net (e non solo), da #EffettiCollaterali a #LoSfogo. Sul canale, infatti, potrai trovare spiegate in modo semplice(non ultime le notizie sugli esami di maturità e di terza media!) ma anche, pillole per, ha sempre sfruttato i social per divulgare lae le regole della lingua italiana. Dopo aver fondato la pagina Facebook “” nel lontano 2015 e pubblicato il suo libro “”, ha deciso di conquistare le nuove generazioni entrando a far parte della famiglia di Tik Tok. Tra i suoi video, vi sono spiegazioni, approfondimenti e curiosità sulla lingua italiana.Studio dio calcolo dei? Se la matematica non fa proprio per te e vorresti cercare di capirne di più per strapparepiù alti a scuola potresti iniziare a seguire e guardare i video pubblicati da, giovane insegnante di. Tra i suoi metodi di insegnamento, troviamo schemi, spiegazioni semplici ed esercizi pratici da svolgere per verificar di aver capito l’argomento.Classe 1999, parla perfettamentegrazie alle esperienze di studio tra Oxford e Barcellona. Con i suoi video propone untra frasi per situazioni ricorrenti, modi di dire ed esercizi di. Il suoè proprio quello di proporre la sua esperienza di apprendimento con le lingue straniere e svelare iA proposito di, ecco leche non possono mancare sul tuoDifficoltà a memorizzare i, dubbi su versioni dio su un autore di? Potresti iniziare a seguireche sul suo profilo si presenta con una semplice ma significativa frase al posto della biografia: “Insegno perché mi piace imparare”.Dottoressa in. La giovaneha deciso di riempire il social con “tiktok giuridici” – come li definisce lei – con l’obiettivo di aiutare i giovani a capire ile la. Nel corso delle suesulla piattaforma, inoltre, spiega il mondo che gira attorno alla professione di avvocato, tra pratica, esami e riforma dell’esame.