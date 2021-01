10 profili divertenti da seguire su Instagram per farsi una risata

10. _labadessa

ormai, oltre che essere un social network che mette in contatto amici e conoscenti, sul quale pubblicare le foto delle vacanze al mare o in montagna,. Ma quali sono i profili divertenti migliori da seguire? Ecco la nostra top 10.Da molti conosciuto come illustratore e autore per Shockdom e Feltrinelli, Mattia Labadessa, e anche sondaggi interessanti che posta nelle sue storie.La star di Legolize, pagina che ha spopolato con le sue freddure che hanno come protagonisti gli omini Lego,. Profilo assolutamente da seguire per la suaPagina nella quale giornalmente vengono aggiunte divertenti. Un modo per sentirci più vecchi, ripensando a quando leggevamo quei fumetti da bambini, ma anche untra le tante foto di modelle o paesaggi mozzafiato.Un account privato che cela al suo interno. Sempre aggiornato, Intrashttenimento è una delle pagine Instagram must have tra i vostri follow.Seguendo la scia di Intrashttenimento, non si può non citare anche, pronta a premiareAltra perla di Instagram è la pagina di meme sul cibo:Ecco dunque come in questo profilo ci sia una raccolta di scempi ai danni della cucina nostrana,che non potranno che farvi ridere ogni volta.L’attrice comica australiana, mentre si esibiscono in balletti improbabili o pose provocanti,[html]Uno dei gatti più famosi di Instagram,. Infatti ti troverai davanti a moltissime foto del piccolo[html]Un’altra pagina Instagram di meme, ma che prende molto spunto da serie tv e attualità:. ImpossibileConcludiamo con una pagina che soprattutto nell’appena trascorso periodo natalizio ha potuto dare il meglio di sé:. Un profilo volto aaggrovigliando e mischiando lucine diverse ostinando a chiamare il risultato “decorazioni luminose”.