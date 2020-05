Come fare gli effetti su Google Meet

Google Meet: come funziona Visual Effects

occhiali al viso della persona inquadrata;

inquadrata; funzione fermo immagine ( freeze );

); testo sullo schermo;

pixelaggio dell’inquadratura;

dell’inquadratura; miglioramento del contrasto ;

; sfocatura dell’immagine (blur);

inversione dell’immagine;

funzione “green screen”.

Come funziona Visual Effects di Google Meet e come installarlo

I nostri rapporti sociali, così come il lavoro e la didattica, si son spostati online. Tra le applicazioni più gettonate per fare videochiamate, riunioni e videolezioni c’è indubbiamente, molto apprezzato anche per i suoi. Come funzionano? Scopriamolo assieme!Guarda anche:Google Meet ha una particolare, l’estensione che prende il nome diche consente diintroducendo una serie di effetti visivi.Tra quelli più apprezzati c’è il ‘green screen’ ma ce ne sono tanti altri. Ecco quelli che potete utilizzare:Sulla funzionalitàoccorre spendere un paio di parole. Per modificare il fondale della vostra ripresa, infatti, occorre essere effettivamente in possesso di un green screen fisico che va posizionato dietro di voi. La barriera colorata fa sì che l’estensione identifichi facilmente la porzione di sfondo su cui applicare l'immagine che sceglierete di caricare. Questo vuol dire che questo effetto non può essere utilizzato senza il supporto fisico? No. Si potrà comunque fare, ottenendo però una qualità decisamente più bassa.? Come abbiamo già accennato, si tratta diche si può installare sul browser Chrome di Google. Così facendo sifatta con Google Meet e si può godere dei divertenti e utili effetti che abbiamo elencato sopra. Va inoltre considerato che l’estensione permette anche di oscurare il fondale, modificare i parametri della luce e fare una serie di cose utili ora che siamo costretti a comunicare sia per ragioni lavorative che di studio - oltre che per la socialità - tramite uno schermo.