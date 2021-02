Google Classroom, Meet e Suite cambiano: tutte le novità

G Suite For Education, sostituita da Google Workspace for Education

• Education Fundamentals: si tratta della nuova versione gratuita che ricalcherà quella già esistente, arricchendola di qualche nuova funzionalità;

• Education Standard: sarà dotata di strumenti analitici per approfondire determinati argomenti;

• Education Plus: sarà la versione più completa poiché ingloberà le funzioni delle altre due ma sarà anche possibile aggiungere anche 20GB a pagamento in più ai già 100TB disponibili. Alle live streaming potranno partecipare fino a 100.000 utenti.



Google Classroom e Google Meet: tutti gli aggiornamenti in arrivo

Learn with Google Arts & Culture: lezioni in 3D immerse in una realtà virtuale

disponibili nelstanno per arricchirsi diche studenti e docenti troveranno sicuramente interessanti e utili per lo svolgimento della didattica a distanza.Nei prossimi mesi,con nuoviche ne renderanno l’utilizzo più facile, veloce e adeguato alla richiesta di strumenti didattici digitali sempre più efficienti.Guarda anche:si aggiornerà cambiando nome in. La nuova piattaforma ricalcherà G Suite, consentendo quindi il consueto utilizzo di Classroom, Meet, Gmail, Calendario, Drive, Documenti, Fogli e Slide a cui saranno aggiunte nuove funzionalità.Se attualmente sono disponibili soltanto due versioni di G Suite (gratuita ed Enterprise), l’arrivo di Google Workspace implementerà l’offerta, offrendo bentra cui è possibile scegliere:Alle prime due versioni inoltre (Education Fundamentals ed Education Standard) sarà possibile associare anche l’aggiornamentoche permetterà di aumentare le prestazioni di videoconferenza in Google Meet sia per il numero di partecipanti alle live streaming sia per le funzionalità disponibili.Per venire incontro alle esigenze di un numero in crescita di studenti e docenti che quotidianamente fanno uso diper svolgere le attività di(a febbraio 2021 si contano 150 milioni, un dato in forte aumento rispetto ai 40 milioni dello scorso anno), Google ha deciso di rinnovare anche questa piattaforma digitale.All’interno delle classi virtuali, sarà disponibileper consentire al docente di vedere la partecipazione attiva degli studenti: saranno infatti monitorati gli accessi, i commenti e le consegne dei compiti. Inoltre, per coloro che hanno problemi di connettività, Google Classroom sarà accessibile anche in, inizialmente però solo su Android.Sempre su Android sarà possibile anche scattare foto e inviarle nella classe virtuale.Per quel che riguarda la sfera di attività dei docenti invece, saranno migliorate le funzionalità riguardanti l’e lache sarà ampliata. Sarà possibile mantenere uncon la memorizzazione di tutte le informazioni e i dati costantemente aggiornati.Per quel che riguarda, la piattaforma usata per le, sono statiper gestire i partecipanti alle live streaming, introducendo ad esempio la funzione die quella di. Questo significa che se il docente lascia l’aula virtuale, gli studenti non potranno accedervi di nuovo.e sarà possibile introdurre deial suo interno. Infine, un sistema di videoscrittura permetterà die, per rendere più leggera la lezione sarà consentito ancheUna novità assoluta riguarda il debutto di, il portale dedicato ad insegnanti, genitori e studenti che, attraverso diversi, si propone di rendere più coinvolgente l’apprendimento.Il portale si configura infatti comein cui saranno presenti anchenelle principali aree tematiche che interessano l’istruzione scolastica: musica, arte, storia, letteratura, chimica, biologia, storia naturale, geografia e molte altre.Gli strumenti interattivi favorirannoproprio per mantenere l’attenzione sempre attiva e per rendere così l’apprendimento più interessante.Guarda il video con