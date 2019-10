Come fare gli sticker su WhatsApp: le Memoji

Cosa sono le Memoji

Memoji: come fare gli sticker per WhatsApp

I nuovi sticker WhatsApp non solo per Apple

In principio bastava abbinare un punto e virgola ad una parentesi, poi sono arrivate le emoji e ora per gli amanti delle faccine ecco che su WhatsApp arrivano leSi tratta del nuovo trend del web, disponibile dal 19 settembre con il nuovo sistema operativo per iPhone e iPod touch. Sempre più utenti hanno quindi la possibilità di poter creare ilin modo semplice e velocce. Gli sticker personalizzati, infatti, una volta creati possono essere utilizzati su qualsiasi app di messaggistica accedendo all’area riservata alle emoji e scegliendo di condividere l’espressione più adatta per il momento. Se siete utenti Android non disperate, c’è una sorpresa anche per voi!Guarda anche:Le Memoji: quelle(statiche) e quelle(e successivi) e permettono die trasformarle in uno sticker a vostra immagine e somiglianza. Una volta creato l’avatar,. Nel caso in cui abbiate i(da iPhone X in su),! Grazie alla True Depth Camera, il volto viene trasformato in unache replicherà ogni vostra espressione. Le Memoji, sono personalizzabili in tutto e per tutto. Il nuovo sistema operativo vi permetterà di scegliere tra infinite sfumature di colore per caratterizzare ogni parte del viso, dalla tonalità della pelle ai capelli. Potrete anche aggiungere degli accessori come cappelli, AirPods e occhiali.Creare la vostra versione virtuale in stile cartone animato non è difficile. Per prima cosa dovete, questa opzione infatti è supportata solo dalla versione iOS 13. Per cominciare a modellare il vostro avatar,. Per usare gli sticker basta aprire una qualsiasi app di messaggistica e cliccare sull’icona del globo, quella delle Emoji, in questo modo potrete vedere salvate tutte le vostre espressioni preferite.Cari utenti Android, se fino a ieri vi eravate rassegnati al fatto di non poter usufruire di questa esclusiva Apple, oggi per voi c’è una piccola sorpresa. Se avete un amico in possesso di un iPhone o di un iPad Pro, potete chiedergli die sarete in grado di usarlo quando ne avete bisogno.