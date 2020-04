5 app alternative a WhatsApp per fare le videochiamate

Cisco Webex Meetings

In questi giorni di quarantena siamo purtroppo obbligati a rimanere a casa, ma per quanto possiamo tenerci occupati, non sentire la mancanza dei propri amici, fidanzati e familiari è un'impresa praticamente impossibile. Per questo motivo abbiamo pensato di consigliarvi diverse, alternative alle solite Whatsapp, Instagram e Facebook, con cui è possibile svolgere, un aiuto per sopportare l'obbligata distanza fisica.si tratta di una delle piattaforme più usate da parte dei professori ma anche dai ragazzi. Questa applicazione. A differenza di altre app, inoltre, attraverso Webex è possibile condividere lo schermo (funzione comune anche a Skype); si potrà dunque scegliere di condividere un video sullo schermo con tutto il gruppo, in modo da poterlo vedere insieme in modo sincrono. Quest'app è disponibile per qualsiasi tipo di dispositivo mobile ed è anche scaricabile su ogni computer. Per entrare nella "conferenza", "evento" o "classe virtuale", basterà dunque cliccare solo ed esclusivamente su un link comune a tutti i partecipanti.Facetime è un'applicazione lanciata dalla Apple che. Di questa piattaforma è stato rilasciato un aggiornamento poco tempo fa che ha permesso di rendere le chiamate più fluide e con definizione più alta.: vi si può accedere inoltre anche durante una normale chiamata, cliccando sull’icona “Facetime”.Una delle app migliori perè proprio House party! Oltre alle videochiamate, questa applicazione permette infatti di divertirsi con giochi simili ache vi metteranno alla prova attraverso sfide in cui dovrete riconoscere disegni fatti dagli altri partecipanti. Il solo difetto di questo sistema è quello del limite dei partecipanti all’interno di ogni singola chiamata, che non può superare le. Insomma sembra la soluzione ideale per i gruppi di amici più stretti!Inoltre le modalità di accesso alla “casa“ vengono decise proprio da voi. Infatti potrete decidere sia di lasciarla aperta (quindi qualsiasi persona collegata può connettersi) sia chiusa (in questo caso le persone possono entrare solo grazie ad un invito).Piattaforma famosa in tutto il mondo, rimane una delle migliori e più usate nel settore delle videochiamate.o per "" nella didattica a distanza. Purtroppo però, come era prevedibile, in questo periodo si stanno verificando dei rallentamenti causati dal sovraccarico del sistema. Mentre la Microsoft ogni giorno di impegna per risolvere questo tipo problema, molte persone continuano ogni giorno a scegliere Skype come lo strumento principale e prediletto per le videochiamate.Questa app è disponibile in tutti gli store in forma gratuita sia per smartphone sia per computer (quelli con sistema Windows hanno Skype già installata fra i vari software interni al pc).In questa breve rassegna, non poteva certo mancare Hangouts (con il limite di 8 persone). Nonostante l’elevato numero di traffico in questo periodo,ed è facilmente scaricabile su ogni piattaforma, Apple inclusa, o anche utilizzabile tramite browser.