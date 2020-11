Google Meet Grid View, come funziona e come si scarica

Google Meet Grid View: come funziona l’estensione

Dopo l’emergenza sanitaria lesono diventate un ottimo strumento per continuare le diverse attività quotidiane e inaugurare una nuova. Dallenegli istituti scolastici e negli atenei alledei lavoratori in smart working, dallein diretta allefatte tra amici. E se ti dicessimo che con un’estensione di Google Chrome potresti vivere meglio l’esperienza visuale di? Grazie a, infatti, è possibile visualizzare una griglia condei numerosi partecipanti in videochiamata.Ecco come funziona nello specifico e come si scarica.Se anche tu hai avuto problemi nelladi tutti i partecipanti presenti in una videochiamata, l’estensione di Google Chrome,, fa proprio al tuo caso. Tale funzione infatti organizza la visualizzazione di ogni partecipante alla videochiamata attraverso la creazione di unaordinata con tutti i volti. Il, che non esclude proprio nessuno, indica attraverso l’illuminazione del rettangolo chi è che parla e mostra contemporaneamente le diverse miniature tra le griglie. Una volta scaricata, inoltre, l’estensione attiva automaticamente la visualizzazione a griglia e permette ai partecipanti di attivare ladella schermata. Tale strumento non è solo utile in ambiente lavorativo o scolastico/accademico ma anche per gli incontri virtuali tra amici. L'estensione è completamentee disponibile per account personali e Google Suite. Nel prossimo paragrafo ti spieghiamo come scaricare e usare Google Meet Grid View.Scaricare e usare l’estensione è semplice. Per iniziare bisogna collegarsi sullodie digitare sulla barra di ricerca “”. Dopo aver aperto il primo risultato dovrai cliccare sul pulsante “” presenta in alto a destra: si aprirà una finestra pop-up sulla quale dovrai cliccare su “”. La funzione si attiverà automaticamente ogni volta che aprirai una videochiamata suma solo da PC. Ad oggi, infatti, non è possibile utilizzare la funzione sugli, iOS o Android, e su. Per disabilitare l’estensione o cancellarla per sempre, infine, basterà cliccare sulla suapresente accanto allae selezionare “”.