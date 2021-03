Google Meet, fino a giugno le videochiamate saranno gratis

Google Meet: videochiamate gratis fino a giugno

Google Meet: come funziona questa versione

Da circa un anno, Google Meet insieme a Zoom e altre piattaforme per le riunioni online, sono diventate indispensabili per la didattica a distanza. Scuole e università infatti, si sono adattate mediante collaborazioni con le stesse aziende (creando ad esempio domini che usufruiscono degli stessi privilegi di un account premium) per poter permettere a tutti di usufruire delle lezioni online.Google Meet è tra le poche piattaforme che ha messo a disposizione un. Vediamo chi può utilizzarlo, e quali sono le caratteristiche di questo servizio.Fino a marzo dello scorso anno, i limiti per chi non disponeva della versione a pagamento riguardavano il numero degli utenti in grado partecipare alla stessa chiamata e la durata del collegamento: i partecipanti potevano essere massimo 100, e il limite di tempo era fissato a 60 minuti per ogni chiamata per la versione gratuita. Dall’inizio della pandemia però, l’azienda si è impegnata per poter permettere sempre a più utenti di poter sfruttare questo strumento di comunicazione con meno restrizioni possibili. Da quasi un anno ormai,. Questa particolare versione aveva una data di scadenza originaria, ma dati i recenti sviluppi relativi all’emergenza sanitaria, l’azienda ha deciso di rimandare più volte la fine del servizio. Inizialmente fissato a settembre dell’anno scorso, il termine ultimo era stato spostato al 31 marzo 2021. Da poco però, dall’account Twitter di Google Workspace, sono arrivate delle buone notizie:! Ma quali sono quindi i paletti di questa nuova versione?Per usufruire del servizio. Per la durata delle videochiamate ilè fissato a, per quanto riguarda ialle riunioni invece, il massimo è stabilito ae a