Bonus Pc e Tablet 2020: importo, comodato d’uso, come ottenerlo

Bonus Pc e Tablet: che cos'è

Bonus Pc e Tablet 2020: come funziona

Bonus Pc e Tablet: l'importo, requisiti e condizioni

Prima fase: 500 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro: 200 euro per coprire i costi delle connessioni internet e 300 euro per pc o tablet;

Seconda fase: 200 euro per i cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro, da utilizzare per accedere a connessioni internet più veloci.

Seconda fase: le imprese avranno un contributo di 500 euro fino a 2.000 euro per i servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s o a 1Gbit/s, in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi.

effettuare un’attivazione o un passaggio a servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s, per beneficiari privi di connessione internet oppure in possesso di contratti con velocità di navigazione inferiore;

passare a contratti di connettività fino a 1 Gbit/s, nel caso di utenti che già possiedono connessioni, ma con velocità di navigazione minore (almeno 30 Mbit/s).

Ilannunciato dallaè attesissimo, e sembra che ormai sia questione di poco tempo prima che si possa iniziare a richiederlo. Mancano, ad oggi, le istruzioni operative da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, ma potrebbe essere soltanto una questione di giorni. In attesa che il MISE le fornisca, cerchiamo di dare lePer sostenere la digitalizzazione e per combattere il digital divide, in particolare dopo gli effetti della pandemia che in molte realtà - non ultima la scuola e l'università - hanno costretto a fare un passo in avanti dal punto di vista tecnologico, il Governo ha deciso di introdurre un bonus che aiuti i cittadini aanche in caso di difficoltà economica. E' un incentivoche si rivolge alle famiglie e alle imprese.Il bonus pc 2020 è quindi un contributo per fornire computer, tablet e connessioni internet a famiglie che rientrano entro certi limiti di reddito.L’agevolazione dovrebbe avere, ma le ultime news dicono che probabilmente: si tratterà invece, probabilmente, di. Non sarebbe previsto, quindi, un vero e proprio acquisto - nel caso dei dispositivi elettronici - ma dell’utilizzo del bene per un periodo di tempo stabilito, per poi restituirlo.A gestire il tutto sarà- società del MISE, che fa parte parte del Gruppo Invitalia, che è il soggetto attuatore dei “Piani Banda Larga e Ultra Larga” del Governo - che renderà disponibile un’apposita piattaforma web su cui i fornitori di telefonia e internet dovranno accreditarsi qualora intenzionati ad aderire all'iniziativa: i cittadini in possesso dei requisiti dovranno quindi rivolgersi direttamente ai singoli operatori, e saranno gli stessi ad applicare lo sconto internet, sul canone o sul costo di attivazione, e a fornire il router per la navigazione e l’eventuale dispositivo elettronico (Pc o Tablet) scelto dal cliente in comodato d'uso. L’operatore, mediante apposita procedura sul portale Infratel, otterrà poi il rimborso dei costi.Il buono avrà un valore che varia da 200 a 500 euro, a seconda del reddito. Nello specifico, lo sconto ha il seguente importo:Il bonus potrà essere usato sia da coloro che non hanno una connessione, sia da coloro vogliono migliorarla.Per usufruire del bonus ci sono condizioni legate alla connettività. Si potrà infatti adoperare in questi casi: