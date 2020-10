Bonus pc, tablet e internet: arriva a novembre, come utilizzarlo

Bonus 500 euro per dispositivi e rete Wi-Fi, i nuovi aggiornamenti

Bonus 500 euro per dispositivi e rete Wi-Fi, requisiti e fasi

È molto atteso ilannunciato dalla ministra dell’Innovazioneche permette di acquistarea famiglie che rientrano entro certi limiti di reddito. Come già annunciato, le istruzioni operative sono state affidate ale a gestire l’erogazione dei bonus sarà l’, società del MISE facente parte del GruppoLe famiglie che ne hanno diritto potranno iniziare ad usufruire del bonus dal mese di. Vediamo insieme come utilizzarlo.Il, Comitato Banda ultra larga, ha recentemente annunciato che presto sarà possibile usufruire del bonus per acquistare device e connettività. Nello specifico, la prima fase interesseràitaliane con meno di. Nelle ultime ore, inoltre, il comitato ha chiarito di aver mandato auna nota per velocizzare le procedure “affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni”. Di cosa parliamo nello specifico? Il governo ha deciso di introdurre un bonus che aiuta i cittadini a procurarsi pc, tablet e connessione Internet con un incentivo che va. Come anticipato, a gestire il tutto sarà- società del MISE, che fa parte del Gruppo Invitalia, che è il soggetto attuatore dei “” del Governo - che metterà a disposizione unasu cui i fornitori di telefonia e internet dovranno accreditarsi qualora intenzionati ad aderire all'iniziativa. Iin possesso dei requisiti, invece, dovranno rivolgersi direttamente ai singoli operatori, e saranno gli stessi ad applicare lo sconto internet, sul canone o sul costo di attivazione, e a fornire il router per la navigazione e l’eventuale dispositivo elettronico (Pc o Tablet) scelto dal cliente in comodato d'uso. Ti illustriamo nel prossimo paragrafo le fasi e i requisiti per ottenere il bonus.Ladi erogazione del bonus interesserà le famiglie con. Nello specifico esse avranno diritto a 200 euro per coprire i costi dellee 300 euro per l’acquisto dei PC o tablet. La seconda fase riguarda i cittadini con, i quali potranno ricevere 200 euro di bonus da utilizzare per accedere apiù veloci. Sempre durante la seconda fase, a beneficiare del bonus saranno anche leche avranno un contributo daper servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s o a 1Gbit/s, in base alla tipologia di rete presente nelle relative sedi. Le istruzioni operative chiariscono, allo stesso tempo, che il bonus potrà essere usato sia da coloro che non hanno una connessione, sia coloro che vogliono. In che modo? Effettuando un’attivazione o un passaggio a servizi di connettività superiori.