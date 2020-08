Bonus 500 o 200 euro per Pc e Tablet: come funziona

Bonus famiglie: arrivano gli sconti per tablet, pc e internet

Lanelle scuole e negli atenei italiane sta per ricominciare e dalla Commissione europea è arrivato il via libera per la consegna diper combattere ilcreatosi durante la quarantena. Lo scorso 10 agosto, infatti, dopo l’annuncio della ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministero dello Sviluppo Tecnologico ha firmato i decreti attuativi e istitutivi del bonus pc e tablet.A quanto ammonta il bonus e chi ne può usufruire? Te lo spieghiamo in questo articolo.Dopo leverificatesi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, arriva un ulteriore aiuto per le famiglie italiane per l’acquisto di. Nelle ultime settimane, infatti, il Ministero dello Sviluppo Tecnologico ha firmato i decreti che permettono l’erogazione diper l’acquisto di pc, tablet e attivazione di servizi a banda larga. Il bonus, però, è diviso in due voucher diversi e cambia in base al reddito:Se in un primo momento l’incentivo per i dispositivi riguarderà le famiglie con reddito fino a 20 mila euro, il secondo interesserà anche i nuclei fino ai 50mila euro. In altre parole, il bonusper i nuclei appartenenti allaed entro il 2020 per quelli con Isee superiori ai 50mila euro. Dal Ministero è stato inoltre confermato che sono già previsti 85 milioni da destinare alla prima fase per le richieste di circa. Non è tutto: anche lepotranno beneficiare di questo bonus, che varierà da un minimo dia un massimo diper le connessioni internet. Ecco i bonus nel dettaglio:Oltre ai bonus per le famiglie italiane, il Ministero dello Sviluppo Tecnologico ha fatto sapere che è prevista l’istituzione di unper l’attivazione di servizi Internet in banda larga in circa. In un intervento ala ministra per l’Innovazione,, ha dichiarato che “questa è solo la prima fase delle misure di sostegno che il Comitato banda ultra larga da me presieduto ha deliberato per promuovere la domanda di servizi di connettività in tutto il Paese”. L’invito della ministra è dunque quello di “mirare all’indipendenza tecnologica nei confronti dell’estero, a preservare la nostra sovranità digitale, ma dobbiamo muoverci in un’ottica europea rispettando un quadro di regole che ci permetta di preservare la privacy di tutti i nostri dati e ci protegga dal rischio di intrusioni esterne”.Il Ministero non ha ancora chiarito la procedura che si dovrà seguire per poter fare la richiesta del bonus. Dal mese di settembre potrebbe essere attivata dauna piattaforma per gestire i flussi e le richieste e attraverso la quale le famiglie e le imprese potranno registrarsi.Coloro, quindi, che rientrano nei requisiti e che vogliono richiedere il bonus pc e tablet potranno fare richiesta seguendo la procedura prevista dal Ministero. Una volta inseriti i dati richiesti, riceveranno un voucher - di importo variabile - che sarà possibile utilizzare per per l’acquisto di pc, tablet e apparecchi tecnologici o l’attivazione di connettività veloce e a banda larga.