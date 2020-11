Bonus Pc 500 euro: offerte Vodafone, Tim e WindTre

Bonus 500 euro pc: come ottenerlo?

Bonus 500 euro pc: offerta Tim

Offerta Vodafone bonus 500 euro internet e tablet

Offerta WindTre: bonus 500 euro pc e internet

che è ricominciata per tutti gli studenti delle superiori e per quelli di seconda e terza media che risiedono nelle regioni appartenenti alla zona rossa.Il bonus. Ma quali sono lScopriamolo.Il bonus sulla tecnologia,Per richiedere il bonus è possibile compilare, nominato come Allegato C, messo a disposizione sul sito die consegnarlo. Per poterlo ricevere serve anche una dichiarazione in cui si sottoscriva che altre persone che abitano nella stessa unità non abbiano già richiesto il bonus. Ma quali sono le migliori offerte?L’offerta di TIM prende il nome diCome saranno gestiti i soldi del voucher?, questo comporterà il pagamento della linea internet a 19,90 euro contro i 29,90 euro previsti inizialmente.invece, dovranno essere utilizzati per l’acquisto di(contro i 399,90 euro iniziali). Per tutte le informazioni in merito ti invitiamo a visitare l'apposita pagina Tim a tema voucher Anche Vodafone ha aderito all’iniziativa e si trova quindi all’interno degli operatori abilitati da. L'operatore erogherà un contributo di 240 euro per la connessione in fibra che, distribuito su 24 mesi, consentirà di ridurre il canone mensile da 29,90 euro a 19,90 euro - lo sconto di 10 euro sarà applicato direttamente in fattura. La restante parte del bonus (260 euro) sarà destinata al contestuale acquisto del tablet. Inoltre, l'offerta proposta da Vodafone è dunque la seguente:Il bonus è disponibile per chi attiva un nuovo contratto in tecnologia Fibra FTTC-VULA-FTTH, con almeno 30Mbit/s in download, o nel caso in cui si abbia già attivo un contratto con Vodafone, passando ad un'offerta in FTTC-VULA o FTTH. Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata sul sito di Vodafone. Infine è possibile scegliere l'offerta per il Bonus 500 euro proposta da. Per quanto riguarda internet questo operatore propone(utilizzando 260 euro di bonus) +(2nd Gen) a 0 euro (utilizzando i restanti 240 euro di bonus). O in alternativa(utilizzando 200 euro di bonus) +(utilizzando 300 euro di bonus). Per ulteriori informazioni rimandiamo sempre alla pagina WindTre dedicata sul loro sito.