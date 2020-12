Giga gratis per tutti a Natale 2020: ok da Vodafone, Tim e WindTre

Natale con giga gratis: la proposta della ministra dell’Innovazione

Lesono sempre più vicine e tutti potranno concedersi una meritata pausa dopo intensi mesi di. Come già anticipato dall’ultimo, quest’anno il Natale non conoscerà i soliti festeggiamenti a causa del Covid-19. Ilrivestirà nuovamente un ruolo fondamentale e per garantire a tutti l’accesso alla rete la ministra dell’Innovazioneha fatto una richiesta particolare alle compagnie telefoniche nazionali.Quale? Vediamola insieme.L’non si è ancora arrestata e per evitare l’ulteriore diffusione del virus il Governo ha deciso di disporredurante il periodo natalizio. Como noto, non si potrà abbassare la guardia cone non ci si potrà spostare. Per sopperire alle diverse necessità dei cittadini, la ministra dell’Innovazioneha ben pensato di fare unaalle principali compagnie telefoniche nazionali. La Ministra ha infatti chiesto a Vodafone, Tim e WindTre di rilasciare gratuitamente giga nellae nell’. “In questo modo - ha commentato Pisano - sarà più semplice essere in collegamento con le persone care. Potersi trovare fisicamente distanti da familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini”. L’operatore Vodafone ha già comunicato che il traffico gratuito partirà: “Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale”., invece, ha fatto sapere che regalerà giga gratuiti a partire dalla mezzanotte del 24 e poi per tutta la giornata del 25 come tutte le altre compagnie. Neanche Tim si è tirata indietro, sposando subito l'iniziativa della Ministra Pisano: sarà gratuito il traffico dati a partire dalle ore 18:00 del 24 dicembre fino alle 24:00 del 25 dicembre. In una nota il gruppo dichiara: "L'iniziativa conferma l’impegno dell’Azienda per connettere gli italiani e permetterà a milioni di cittadini di restare in contatto con i propri cari".