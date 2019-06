WhatsApp, come vedere e leggere i messaggi cancellati

Come recuperare e leggere i messaggi cancellati su WhatsApp

Recuperare messaggi cancellati su WhastsApp su Iphone

Da un anno a questa parte supossono essere eliminati tutti i messaggi che vengono inviati entro cinque minuti; superato questo limite non sarà più possibile eliminarlo se non esclusivamente sulMa quante volte hai provato rabbia nel vedere un messaggio inviato da un tuo amico pochi secondi prima eliminarsi senza alcun tuo comando sotto i tuoi occhi? Per fortuna esistono delle app che risolvono il problema!, disponibile per Android, legge e salva le notifiche WhatsApp sullo smartphone e registra ogni messaggio ricevuto, chiedendo autorizzazioneCon questa app puoi conservare tutti i messaggi, compresi file multimediali, oppure soltanto i messaggi o solo i messaggi cancellati. Ci sono però dei casi in cui neanche WhatsRemoved riesce a catturare il messaggio cancellato, cioè se è attivato il risparmio energetico e se il mittente cancella il messaggio inviato molto velocemente.Un'altra app, che prende il nome dipuò fare al caso nostro. Funziona sui dispositivi Android, e ha la funzione simile a quella di un archivio e che è quindi in grado ditutte le notifiche che il nostro dispositivo riceve, anche i messaggi su WhatsApp.E' chiaro che i messaggi non vengono mantenuti direttamente nella nostra chat, ma in questo modo siamo in grado comunque di leggerli su un app secondaria che quindi potrà comunqueCome visto, le app appena presentate sono disponibili solo su Android. Ma ci sono soluzioni anche per chi ha un iPhone., ad esempio, è un programma che può aggirare il problemaBisogna installare il programma, collegare lo smartphone al PC e dare le autorizzazioni richieste.Si aprirà una finestra in cui selezionare “Messaggi e allegati di WhatsApp” per fare la scansione dei file da recuperare e fare click su “Ripristina” e poi su “Ripristina dispositivo” per vedere di nuovo i messaggi cancellati sullo smartphone.