Carta, penna e…smartphone. La scuola si modernizza: 7 su 10 usano il telefono per la didattica con i prof

Un'alternativa allo scarso livello tecnologico delle classi

Gli studenti più grandi lo accendono più spesso

Si usa soprattutto per approfondire le spiegazioni

Anche il telefonino entra nel corredo scolastico

In molti lo usano come compagno di studi

Nel tempo libero viene trattato come un amico

Cosa chiede la GenZ al proprio smartphone

Un compagno inseparabile in ogni momento della giornata. Anche quando si tratta di studiare.il compagno da portare nello zaino nel ‘back to school’. Ma non per tenerlo sotto il banco:. Così, con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, più di 1 studente su 10 lo inserisce nel tradizionale corredo scolastico. Perlomeno la pensano in questo modo i ragazzi –- che hanno partecipato a un’indagine svolta dain collaborazione con il brand franco-cinese di telefoniaa pochi giorni dalla prima campanella 2019/2020.Vuoi per necessità legate alla carenza di infrastrutture, vuoi per la diffusione capillare anche tra gli stessi insegnanti,. Secondo quanto raccontano gli studenti, il 13% di loro ha addirittura un intero corpo docente che, compatto, crede nella bontà del cellulare come supporto alle loro spiegazioni. Un dato che sembra crescere insieme all’età degli studenti. Quelli alle soglie del diploma o appena usciti dalla scuola dell’obbligo, ad esempio, hanno potuto sfruttarlo in maniera più costante:. Solo il 29%, invece, durante l’orario di scuola sinora è stato costretto a tenere il telefono rigorosamente lontano dal banco.Da notare come, nelle classi più ‘mature’ (grosso modo l’ultimo biennio delle superiori),Altrove – medie e primi anni delle superiori – il dato si ferma a un comunque buon 60%. L’uso che se ne fa? Principalmente (51%) per approfondire le lezioni, per prendere appunti e organizzare il lavoro (20%), per usare App durante spiegazioni ed esercizi (19%). Insomma, l’accesso alle informazioni garantito da uno smartphone connesso a Internet sembra essere un plus irrinunciabile nel processo di modernizzazione della didattica.Così anche il telefonino può entrare a far parte del paniere di acquisti da effettuare per il ritorno a scuola.(sono soprattutto i ragazzi delle scuole medie, tra i quali il dato sale al 17%).Nella scelta del nuovo device,– perfino i più giovani, sulla carta più influenzabili -(51% del campione), preferendo marchi o modelli meno noti, purché ben recensiti.E quando si torna a casa? Qui lo smartphone assume un ruolo meno decisivo ma comunque utile per il ripasso e lo svolgimento dei compiti. Infatti, il 15% lo utilizza come supporto per lo studio individuale, mentre un ulteriore 70% vi fa ricorso in assenza di un tablet o un pc a portata di mano.. Quando, cioè, le nuove generazioni si ritrovano assieme ai coetanei al di fuori degli impegni scolastici. Perché il dialogo ‘faccia a faccia’ deve fare sempre di più i conti con questa presenza.il 40% (che nel caso degli 11-13enni diventa il 44%) ha l’abitudine di alternare conversazione frontale a scambio di contenuti tramite smartphone con gli altri membri della comitiva. Solo il 4% si lascia sopraffare dalla dimensione digitale interagendo quasi esclusivamente con il cellulare, talvolta per conto proprio, ignorando i presenti.Lungi dall’intravedere scenari catastrofici e demonizzare lo strumento,. Il ‘linguaggio’ adottato via smartphone, in ogni caso, è comune per tutti i rappresentanti della GenZ. Cosa si scambiano più spesso quando chattano con gli amici?Resistono le foto personali o le immagini divertenti pescate da web e social network (9%). Le Gif – le immagini animate – al contrario sembrano aver fatto il loro tempo (3%). Anche i video (2%) non sfondano nella comunicazione sui gruppi. Guarda caso questi ultimi sono i contenuti che consumano di più la memoria di archiviazione, che per la GenZ rappresenta l’esigenza principale quando si tratta di acquistare un nuovo prodotto: è così per 1 su 3.