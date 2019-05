Scopri che persona sei: 10 tipi di storie di Instagram

10. Il food blogger

9. L’influencer

8. Il lamentoso cronico

7. Il turista

6. Il fashion blogger

5. Il depresso

4. La modella

3. L’animalista

2. Il festaiolo

1. Il fissato con i sondaggi

Molte volte non serve una conoscenza troppo approfondita peruna persona: basta semplicemente iniziare a notare che tipo dipubblica sul suo account diPerché si sceglie di immortalare un momento della nostra giornata piuttosto che un altro? Cosa ci porta a volerlo pubblicare? Perché ne sentiamo il bisogno?La verità è che attraverso leche ciascuno di noi decide di condivideree precisa delladi come ci sentiamo in quel momento e del nostro carattere.Se, infatti, riuscite ad immedesimarvi in una di queste categorie, potrete finalmente dire di averfino in fondo:Non importa cosa stia: che sia un piatto altamenteo una fetta dispalmata sopra, lui deve fotografareche entrerà a contatto con il suo palato, condividendolo con il resto degli utenti di Instagram.Vi consigliamo quindi di non seguire questo tipo di profili se siete ao se non avete ancora fatto pranzo e lavi sta assalendo!Non è necessario che abbia, l’influencer spesso sceglie di condivideredella sua giornata anche se può vantare solo di poche decine di seguaci. È sempre pronto ai negozi, i ristoranti o i locali più in voga e si autodefinisce “sempre sulla cresta dell’onda” data la suaSiamo sicuri che ciascuno di voi, dal quale si ritrova la bacheca invasa di selfie e consigli su prodotti di bellezza!Potete riconoscere subito questo tipo di: è quello che, almeno due o tre volte al giorno, deve trovare una nuova occasione pernelle sue Insta Stories. Un giorno ce l’ha col brutto tempo, un altro racconta a tutti i suoi seguaci dello sconosciuto che in autobus gli ha pestato il piede e un altro ancora della fila troppo lunga alle casse dei supermercati.La nostra spassionata raccomandazione è quella di, potrebbero diventaree potreste diventare proprio voiSembra esseree puntualmente è solito riempirvi la bacheca con le foto dei suoi: immagini di paesaggi meravigliosi, luoghi sconfinati e caotiche metropoli sono infatti all’ordine del giorno.È solito dare il buon giorno ai suoi innumerevoli followers con uncon l’hashtag, sfoggiando il completocomprato esattamente il giorno prima.Sembra avereper ogni occasione, e non è strano ritrovarlo a dare svariati consigli ai suoi seguaci che, ammaliati e affascinati dal suo impareggiabile stile e buon gusto, sono soliti chiedergli qualche suggerimento per il loro guardaroba.Solitamente postao diriguardanti le innumerevoliSembra che a lui succedano tutte ledi questo mondo ma, se provi a chiedere cosa sia successo, risponde prontamente “Ma no, niente in particolare” oppure con un intramontabile “Lascia perdere”.Pubblica solo i suoi scatti migliori ed è solita fare dei veri e propricon tanto di fotografi personali. Mai che ci sia un, le sue foto sono talmente curate nei minimi dettagli da apparire unao una ninfa (peccato che spesso dal vivo sia!)Postao foto(con tanto di frase romantica annessa) ed è continuamente pronto ad immortalareil suo piccolo amico a quattro zampe compia. Nei casi più estremi, può addirittura arrivare a dedicare unal suo animaletto, il che risulta spesso inquietante e fin troppo curioso…Per questo tipo di utente sembra essereChe sia sabato o un martedì sera non fa differenza: non c’èa cui lui non sia invitato e al quale non sia pronto a partecipare. Insomma, non è sicuramente il classico tipo da serata passata sul divano in compagnia del suo film preferito e un cestino di pop corn.Prima di svolgere qualsiasi attività, questo tipo di utente Instagram deve assicurarsi che la maggior parte dei suoi seguaciDa quando Instagram ha introdotto questa nuova funzione, infatti, non è strano ritrovarlo aai suoi seguaci se sia opportuno alzarsi dal letto la mattina o se restare a dormire tutto il giorno.